 Pyszny, sycący, swojski... Kebab na rynku!

Wyobraź sobie taki scenariusz: wiosna w mieście, piękna pogoda, spacer, nagłe uczucie głodu, szybkie poszukiwanie rozwiązania problemu... i za chwilę, dosłownie za moment w Twoich rękach pojawia się on. Na grubym, na cienkim, albo w boksie, albo... Nieważne jaki, ale kebsik. Zawsze pyszny. Zaprasza na niego nowy Kebab na rynku.

Mocny gracz na kebabowej mapie miasta właśnie pojawił się na elbląskim targowisku miejskim. Już od czwartku (19 maja) przy Płk. Dąbka uraczysz zmysły tym, co łasuchy lubią najbardziej: kebsikiem w polskim stylu, w takim wariancie, który jest najbliższy Twemu serduszku... to znaczy brzuchowi. Lubisz zawinąć się po pracy na zwinięty placek, czyli tortillę znaną też pod hasłem "na cienkim"? Proszę bardzo. A może myślisz o kebsie bardziej czule, gdy jest on w bule? Jak najbardziej, mamy to. Z kolei z wygodnym boksem pełnym aromatycznych, doprawionych frytek w delikatnej panierce łatwo zabierzesz się w każdą trasę (a na pewno będzie to droga do zadowolenia z posiłku). A jeśli bliskie jest Ci nieco bardziej klasyczne, czy tam oldschoolowe podejście, to kebaby na talerzu też są w menu. Dla głodnych kebsy do wyboru w rozmiarze standard, a dla bardzo głodnych: mega. Śmiało. Smacznego. A jeśli kebab to nie Twoja bajka... to na pewno posmakuje Ci rewelacyjny kurczak z rożna albo zapiekanka. Zjesz w lokalu, w ogródku przy lokalu, weźmiesz na wynos albo zamówisz do domu. Jak tam lubisz.

- Mamy doskonałe produkty, najlepsze składniki, pasję i radochę z tego, co robimy – zapewnia załoga Kebaba na rynku. - A w dniu otwarcia, 19 maja, dostaniecie u nas standardowego kebsa i pepsi za jedyne 10 zł – słyszymy. Jeśli to nie jest kusząca oferta, to już nie wiemy, na co można skusić prawdziwych smakoszy.

Ale do konkretów. Jak kebab, to mięsko, a jak mięsko, to do wyboru: kurczak lub wołowo-cielęce. A co z opcją wege? Mamy XXI wiek, musi być opcja wege i jest, choćby pyszne falafele! W dobrym kebsiku nie może też zabraknąć sosiwa. Po Twoim daniu spłynie majestatycznie sos łagodny, ostry lub czosnkowy. Nie bądź zmieszany, bo jest też sos mieszany. O, znowu rymujemy, a nawet nie czujemy... Czujemy za to, że do takiego dania przyda się jakieś warzywko, do wyboru, do koloru, np. sałaty czerwona, biała, pekińska, pomidorek, cebulka, ogóreczek... No po prostu żyć, nie umierać.

- Czekamy na Was, a jak przyjdziecie raz, na pewno wrócicie – zachęca załoga Kebaba na rynku. Lokal znajdziesz też na Facebooku.

Kebab na rynku

ul. Płk. Dąbka 99b

poniedziałek-niedziela 9-21

zamówienia na dowóz: 533 953 083

-- artykuł sponsorowany --