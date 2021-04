Rainforest Challenge Poland w Elblągu. Dziękujemy!

Pierwsza edycja Rainforest Challenge w Elblągu przeszła do historii. Jako organizatorzy dziękujemy za udział wszystkim załogom, a za pomoc i wsparcie – sponsorom i patronom. Do zobaczenia na RFC w Elblągu za rok i na naszych innych imprezach, które chcemy w naszym mieście organizować.

- Jestem bardzo zadowolony, bo udało się zachować bezpieczeństwo zawodników. Nikomu nic się nie stało, straty w sprzęcie były spore, ale w nocy załogi na bieżąco naprawiały awarie. Cieszymy się, że Elbląg zadebiutował w jednym z najważniejszych imprez rajdowych na świecie. Zapraszamy już za rok, na kolejną edycję. Wówczas rywalizację załóg będą mogli oglądać na żywo kibice, będzie ich mogło być nawet kilka tysięcy. Będziemy rywalizować nie tylko na Modrzewinie, ale też na Terkawce, w sumie na 700 hektarach, chcemy też wprowadzić do rywalizacji klasę ciężarówek – mówi Jakub Urbankiewicz, organizator RFC Poland.

W tegorocznej pierwszej edycji Rainforest Poland w Elblągu wzięło udział 51 załóg, które przez kilka dni zmagały się ze świetnie przygotowanymi trudnymi trasami. Najlepiej w tych warunkach radziła sobie ekipa Atom 4x4 Offroad Team (Marcin Wieczorek i Krystian Kotwica), którzy wygrali nagrodę główną w klasie HARD (ramoklatkę) ufundowaną przez firmę Omm.pl, a także byli pierwsi w klasyfikacji generalnej RFC Poland Elbląg. W nagrodę otrzymali voucher ufundowany przez samego Luisa Wee, pokrywający koszty startu w RainForest Challenge w Malezji, a dzięki firmie Antamax - również bilety lotnicze do Malezji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim załogom, gratulujemy zwycięzcom! Wielkie podziękowania kierujemy do sponsorów i patronów RFC Poland (lista poniżej).

- Trasa na Modrzewinie pozostanie na kolejne edycje. Zmodyfikujemy teraz teren, by zniwelować niebezpieczne miejsca, w ciągu dwóch tygodni posprzątamy wszystkie trasy z taśm czy palików. Sam tor będzie jeszcze wielokrotnie przez nas wykorzystywany – dodaje Jakub Urbankiewicz. - Zapraszamy na nasze kolejne imprezy. Chcemy we współpracy z MOSiR-em organizować biegi w stylu runmaggedon i wyścigi konne na Terkawce we współpracy z Fundacją Końskie Zdrowie. Szczegóły podamy w najbliższej przyszłości.

