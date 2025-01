 Regały magazynowe - klucz do efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową

Na pojemność przestrzeni magazynowej w dużej mierze wpływa rodzaj zastosowanych regałów i ich rozstawienie. Na rynku można znaleźć wiele typów takich konstrukcji. Które z nich sprawdzą się najlepiej? Jakie regały wybrać, by maksymalnie wykorzystać metraż magazynu i móc komfortowo pobierać z niego towar?

Najpopularniejsze rodzaje regałów magazynowych

Rodzajów regałów magazynowych jest wiele. Największą popularnością cieszą się konstrukcje:

paletowe – służą do przechowywania towarów umieszczonych na paletach. Są odpowiednie zarówno do systemów wysokiego składowania, jak i tych standardowych;

– służą do przechowywania towarów umieszczonych na paletach. Są odpowiednie zarówno do systemów wysokiego składowania, jak i tych standardowych; półkowe – cechują się prostą budową. Składają się z półek montowanych na metalowych stelażach. Można umieszczać na nich zarówno palety, jak i kartony;

– cechują się prostą budową. Składają się z półek montowanych na metalowych stelażach. Można umieszczać na nich zarówno palety, jak i kartony; do towarów dłużycowych – jak np. rury, profile stalowe czy płyty drewniane. Mają one długie półki umożliwiające wygodne odkładanie i pobieranie produktów. Są odporne na duży nacisk i często pozwalają na regulację wysokości;

– jak np. rury, profile stalowe czy płyty drewniane. Mają one długie półki umożliwiające wygodne odkładanie i pobieranie produktów. Są odporne na duży nacisk i często pozwalają na regulację wysokości; przesuwne – to konstrukcje mobilne, dzięki którym można zmniejszyć liczbę stałych korytarzy i jeszcze lepiej wykorzystać przestrzeń;

– to konstrukcje mobilne, dzięki którym można zmniejszyć liczbę stałych korytarzy i jeszcze lepiej wykorzystać przestrzeń; przepływowe – to systemy grawitacyjne, które przesuwają starszy towar do przodu. Pozwala to na jego pobieranie zgodnie z systemem FIFO (First In, First Out).

Oczywiście rodzajów regałów stosowanych w magazynach na całym świecie jest więcej. Najczęściej w przestrzeniach tego typu wykorzystuje się jednak wymienione konstrukcje ze względu na ich łatwą dostępność i uniwersalność.

Regały magazynowe a wykorzystanie przestrzeni

Regały magazynowe są podstawowym elementem wyposażenia takich budynków. To właśnie one zajmują najwięcej miejsca w tego typu obiektach. Z tego powodu powinny zostać dopasowane do specyfiki danej przestrzeni.

Najlepsze regały magazynowe to takie, które pozwalają na komfortowe odkładanie i pobieranie towaru, a jednocześnie maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca. W niektórych magazynach sprawdzają się konstrukcje wysokiego składowania, a w innych potrzebne są modele dłużycowe. Uniwersalnym rozwiązaniem są też regały mobilne, które można przesuwać i w ten sposób minimalizować liczbę korytarzy roboczych. Dzięki nim nawet niewielki magazyn może pomieścić ogromną ilość towaru.

- Regały z możliwością przestawiania czy regulacji wysokości półek pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Dzięki nim można składować różne rodzaje produktów, a jednocześnie uniknąć konieczności rozbudowy obiektu w momentach zwiększonej produkcji – tłumaczy specjalista z firmy Jungheinrich oferującej m.in. regały magazynowe (https://www.jungheinrich.pl/produkty/regaly).

Jak dobrać odpowiednie regały magazynowe do danego obiektu?

Wybierając regały magazynowe, warto zwrócić uwagę na kilka czynników:

masa i wymiary produktów przechowywanych w danym obiekcie;

przechowywanych w danym obiekcie; rodzaj towaru – np. wyroby o ograniczonym terminie przydatności do użytku wymagają innych regałów niż części do maszyn czy elementy mebli;

– np. wyroby o ograniczonym terminie przydatności do użytku wymagają innych regałów niż części do maszyn czy elementy mebli; wielkość produkcji – w niektórych magazynach najlepiej sprawdzą się konstrukcje wysokiego składowania, które mieszczą znacznie więcej towaru niż niskie warianty;

– w niektórych magazynach najlepiej sprawdzą się konstrukcje wysokiego składowania, które mieszczą znacznie więcej towaru niż niskie warianty; możliwość dostosowania do aktualnych wymagań – jeśli Twoje potrzeby regularnie się zmieniają, warto postawić na produkty, które pozwalają na przestawianie, obracanie czy składanie.

Przy wyborze odpowiedniego wyposażenia może pomóc Ci też producent regałów magazynowych. Specjaliści z takich firm wiedzą, na jakie konstrukcje najczęściej stawiają przedsiębiorcy z konkretnych branż.