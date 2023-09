 Relinges - kuchnie i szafy na wymiar Twoich potrzeb!

Relinges to firma rodzinna, która już od dwóch pokoleń tworzy kuchnie i szafy na wymiar. - Wierzymy, że każdy osoba i każda przestrzeń jest zupełnie inna, więc i każdy projekt musi być jedynym w swoim rodzaju, bez sięgania po gotowe rozwiązania i bez kompromisów - mówi Paweł Mroczek, współwłaściciel firmy. Relinges to już 4500 klientów, którzy zyskali swoje wymarzone kuchnie i szafy. Dołącz do tego grona! Zobacz zdjęcia.

Wyobraź sobie swoją idealną kuchnię. Każdy, nawet najmniejszy jej element, dopasowany jest do Ciebie. Nie musisz iść na kompromisy ani przymykać oka na niedociągnięcia. Kuchnia spełnia wszystkie Twoje oczekiwania, zarówno pod kątem wyglądu, jak i funkcjonalności. Ta wizja może stać się rzeczywistością! Wystarczy, że wybierzesz kuchnie na wymiar. Sięgając po gotowe rozwiązania, nigdy nie poczujesz pełnej satysfakcji. Alternatywą jest kuchnia na zamówienie w pełni dostosowana do Ciebie i Twojej przestrzeni. Gdy każdy element zabudowy kuchennej spełnia Twoje wymagania, przez długie lata nie masz potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian. Inwestujesz w remont tylko raz, a potem czujesz się w swoim domu świetnie i nie masz wątpliwości co do dobrze wydanych pieniędzy. Właśnie takie kuchnie na wymiar tworzy Relinges już od dwóch pokoleń. Możesz liczyć na:

bezpłatną wycenę,

projektowanie krok po kroku,

pomiar i wizualizację, czyli pokażemy Ci Twoją kuchnię jeszcze przed rozpoczęciem prac,

przygotujemy Twoją kuchnię na czas - tego możesz być pewny.

Szukasz idealnej szafy na wymiar, która wpasuje się we wszystkie Twoje potrzeby, pozwoli Ci w pełni wykorzystać przestrzeń i jeszcze będzie odpowiadać Twoim preferencjom estetycznym? Nie znajdziesz gotowego produktu, który spełni te oczekiwania, ale możesz wybrać alternatywę – szafy na zamówienie. W naszej firmie kierujemy się prostą filozofią - chcemy tworzyć szafy na wymiar, które nie wymagają od Ciebie chodzenia na kompromisy i do których Ty w żaden sposób nie musisz się dopasować – to one są tworzone wprost pod Ciebie! Obojętnie, jak wiele skosów ma Twój dom czy mieszkanie i jak dużą przestrzenią dysponujesz – przy projektowaniu mebla od zera możesz dopasować każdy drążek, szufladę, wysokość półki i każdy, nawet najmniejszy szczegół. Wykorzystasz przestrzeń co do centymetra i otrzymasz produkt spełniający wszystkie Twoje oczekiwania. Projekt sporządzisz pod okiem doświadczonego stolarza, który w razie potrzeby ubierze Twoje oczekiwania w konkrety, wykryje wszystkie niedociągnięcia i zaproponuje lepszą alternatywę.

- Nasza firma to doświadczenia zbierane przez pokolenia. Wyróżnia nas terminowość, jakość i podejście do klienta na najwyższym poziomie. Niezwykle pilnujemy terminowości i jakości. Są dla nas priorytetem. Pracujemy na najwyższej jakości sprzęcie montażowym. Dbamy o każdy aspekt zamówienia, od jego początku do końca. Nasza oferta nie jest najtańsza, ale jest rzetelna i najlepsza. Obecnie siedziba firmy mieści się na placu Dworcowym, jednak aby zapewnić najwyższy standard obsługi klientom, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Dobierzemy odpowiedni termin pierwszego naszego spotkania - mówi Paweł Mroczek.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Chętnie udzielimy odpowiedzi i doradzimy w planowaniu zabudowy meblowej.

Dział Sprzedaży – Region Pomorski i Warmińsko – Mazurski

tel.: 504 639 500

tel.: 536 239 746

kuchnie@relinges.pl

---- artykuł promocyjny ---