  Rockfin, czyli Dobra Novina dla Elbląga

Rockfin to jedna z najszybciej rozwijających się firm w Elblagu. Swoją działalność w naszym mieście spółka rozpoczęła w 2022 roku. Od tego czasu systematycznie zwiększa zatrudnienie, a od niedawna dysponuje jedną z najnowocześniejszych hal produkcyjnych – Dobra Novina, w której produkuje układy wspomagające pracę turbin gazowych, parowych i generatorów. Zobacz zdjęcia.

Dlaczego Rockfin wybrał Elbląg? O tym przeczytacie w wywiadzie z prezesem Michałem Wróblewskim, który publikowaliśmy kilka miesięcy temu. Przez ten czas wiele się w firmie zmieniło, a najważniejszym wydarzeniem jest rozpoczęcie produkcji w nowej lokalizacji – nowoczesnej hali produkcyjnej Dobra Novina pod Elblągiem.

- Szukaliśmy przestrzeni produkcyjnej, która spełniałaby nasze oczekiwania pod kątem infrastruktury, zwłaszcza przemysłowej. Dostępność takich obiektów na rynku elbląskim, a także trójmiejskim, jest bardzo ograniczona. W 2023 roku udało nam się znaleźć tymczasowe rozwiązanie i zbudować przyczółek produkcyjny przy ul. Malborskiej. Równolegle prowadziliśmy rozmowy z firmą Delta, o możliwości i warunkach współpracy. Pojawiła się idea budowy Dobrej Noviny, czyli centrum produkcyjno-logistycznego szytego na miarę. Takie podejście spełniało nasze oczekiwania. W maju ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z Deltą na budowę Zakładu Produkcyjnego, który został uruchomiony w lutym 2024 i pracuje obecnie pełną parą – mówi Michał Wróblewski, dyrektor generalny i prezes zarządu Rockfin.

- Wykorzystałem swoje 15-letnie doświadczenie w firmie Rockfin, związane z zarządzaniem produkcją, by dostosować to miejsce do naszych potrzeb. Z pewnością przydał się bagaż doświadczeń z rozbudowy naszych zakładów w Małkowie pod Gdańskiem, czy w Szwajcarii. Projektując to miejsce, zależało nam na tym, by było wyposażone w odpowiednie suwnice, bramy wyjazdowe i całą niezbędną infrastrukturę. W zakładzie Produkcyjnym Rockfin Dobra Novina, możemy produkować układy o wymiarach do 12 metrów długości, 5,5 m szerokości i 5,5 m wysokości– dodaje Kasjan Woźniak, dyrektor zakładu Rockfin w Nowinie.

(fot. Mikołaj Sobczak)

W Dobrej Novinie powstają układy pomocnicze dedykowane dla turbin gazowych i parowych dla klientów zlokalizowanych na całym świecie. Rockfin w tej kwestii ściśle współpracuje ze światowymi liderami jak MAN, General Electric, Siemens Energy czy Mitsubishi Heavy Industry. Docelowo chcielibyśmy w Elblągu stworzyć linię produkcyjną dedykowaną pod te właśnie urządzenia, oferując naszym klientom kompleksowe rozwiązania.

- Nasze produkty wytwarzane są ściśle według projektu klienta, bądź projektowane są przez naszych inżynierów, od tak zwanej białej kartki, dodaje Tomasz Rynkowski, dyrektor sprzedaży w firmie Rockfin. – Jesteśmy też odpowiedzialni za testy funkcjonalne wyprodukowanych przez nas układów. Nasi klienci, jak i my sami, musimy być przekonani w 100%, że wyprodukowane przez nas układy będą pracowały bez najmniejszych zastrzeżeń gdziekolwiek je dostarczymy. Nie możemy pozwolić sobie na jakiekolwiek błędy. Z każdego testu wykonujemy raporty, które otrzymuje klient. Bardzo często nasi klienci są również obecni podczas wykonywanych przez nas testach.

Rockfin w biurze technicznym w Elblągu przy ul. Stoczniowej 2 zatrudnia ponad 60 osób i są to w znakomitej większości inżynierowie. Przy produkcji pracuje obecnie ponad 60 osób a docelowo ma być ich 130. – Cały czas poszukujemy pracowników; i z tego miejsca serdecznie zachęcam do śledzenia publikowanych przez nas ofert pracy i oczywiście do aplikowania. W chwili obecnej jesteśmy w połowie drogi w naszym procesie rekrutacyjnym, mówiąc o pracownikach produkcyjnych – mówi prezes Michał Wróblewski. - Zrezygnowaliśmy z lokalizacji przy ulicy Malborskiej, przenosząc produkcję do Dobrej Noviny, gdzie też myślimy o dalszym rozwoju infrastruktury w kolejnych latach. Prowadzimy rozmowy z Deltą w tej sprawie – dodaje.

Kilka dni temu z nowego zakładu firmy Rockfin, wyjechał pierwszy transport zawierający układy smarowania, dedykowanie dla turbiny gazowej, mającej pracować w Stanach Zjednoczonych.

