Rockfin zakotwiczył w Elblągu

Ogólnopolska firma Rockfin, działająca w branży energetycznej, chce rozwijać się w Elblągu. 1 stycznia otworzy nowy zakład produkcyjny w Nowinie, a w najbliższym czasie planuje zwiększyć tu zatrudnienie do 200 osób. Szuka specjalistów ds. produkcji i inżynierów.

O najbliższych planach Rockfin rozmawiamy z Michałem Wróblewskim, dyrektorem generalnym i prezesem zarządu firmy.

- Firma Rockfin ma swoją główną siedzibę pod Gdańskiem. W 2022 roku otworzyliście oddział w Elblągu. Jak idzie?

- W 2022 roku wydzierżawiliśmy biura na siedzibę w Elblągu od General Electric przy ul. Stoczniowej i tam rozpoczęliśmy budowę hubu inżynierskiego. Dzisiaj mamy już 60 inżynierów na pokładzie, którzy wspomagają nasz zespół w obsłudze projektów dla strategicznych gałęzi przemysłu takich jak energetyka, wydobycie i przetwórstwo gazu, petrochemia. Wiedzieliśmy, że kolejnym krokiem będzie otwarcie produkcji i rozpoczęcie działalności operacyjnej. Naszym przyczółkiem produkcyjnym jest obecnie hala przy ul. Malborskiej, którą dzierżawimy od firmy Delta. To 700 mkw. powierzchni produkcyjnej. Budujemy struktury organizacyjne tak, by od 1 stycznia 2024 roku rozpocząć działalność produkcyjną w nowej lokalizacji – centrum logistycznym Dobra Nowina, budowanym przez firmę Delta. Będziemy tam jako Rockfin dysponować powierzchnią 4,6 tys. mkw. do celów produkcyjnych, w pełni udźwigowionej i dostosowanej do naszych potrzeb produkcyjnych. Wyposażenie hali pozwoli nam podnosić elementy do 72 ton, natomiast zasadniczo finalny ciężar urządzeń, które produkujemy, nie jest dla nas głównym ograniczeniem, gdyż nasze doświadczenie pokazuje, że byliśmy w stanie w zakładzie w Małkowie pod Gdańskiem wyprodukować urządzenia ważące nawet 190 ton.

- Dlaczego wybraliście Elbląg na lokalizację Waszego nowego zakładu?

- Elbląg ma wieloletnie tradycje jeśli chodzi o przemysł ciężki. Ma też dobrze rozwiniętą grupę firm, z którymi możemy kooperować, dobrą doświadczoną kadrę produkcyjną i inżynierską. W naszej ocenie Elbląg ma potencjał, który nie jest w pełni wykorzystany. Bliskość Gdańska, naszego głównego zakładu też ma duże znaczenie. Elbląski zakład ma być z nim w pełni kompatybilny, obie lokalizacje mają się uzupełniać, by w sposób elaastyczny i sprawny obsługiwać duże potrzeby rynku.

- Co w Elblągu będziecie produkować? Będzie tu jakaś specjalizacja?

- Chcemy rozwijać te linie produkcyjne, które rozwijaliśmy w Trójmieście, a więc projektowanie i budowę urządzeń pomocniczych wspomagających pracę turbozespołów czyli turbin i generatorów dla wszystkich światowych producentów maszyn, czyli General Electric, Siemens, Mitubishi czy Kawasaki. Chcemy również produkować urządzenia wspomagające prace wszystkich typów kompresorów: odśrodkowych, śrubowych jak i tłokowych włącznie z pełną ich integracją z maszynami głównymi. Oczywiście nie możemy zapominać o Polskim Programie Jądrowym, w którym jako Rockfin będzięmy również aktywnie uczestniczyć, projektując i produkując urządzenia pomocnicze do elektrowni atomowych, zarówno tych dużych, jak i małych klasy SMR. Jako firma w sposób aktywny wspieramy proces transformacji energetycznej na świecie, co powoduje, iż spektrum naszej działalności również w obszarze nowych technologii jest duże i bardzo ciekawe dla inżynierów.

- Rockfin to nie tylko zakłady w Małkowie i Elblągu...

- Główną siedzibę mamy w Małkowie koło Gdańska i tam oczywiście zostajemy. W ostatnim roku dokonaliśmy dużych inwestycji w zakładzie w Gorlicach w Małopolsce. Po rozbudowie zakładu mamy tam ponad 5 tys. m kw. powierzchni produkcyjnej. Kolejną lokalizacją jest Bydgoszcz, gdzie produkujemy zbiorniki ciśnieniowe i różnego rodzaju konstrukcje stalowe wykorzystywane na nasze potrzeby lub na potrzeby sektora nuklearnego czy w końcu nowych technologii wodorowych. Elbląg będzie naszą czwartą lokalizacją w Polsce.

- Od dłuższego czasu prowadzicie w Elblągu rekrutację pracowników. Kogo szukacie i ile osób planujecie zatrudnić?

- Dzisiaj Rockfin zatrudnia 75 osób. Docelowo chcielibyśmy, by pracowników było około 200, w tym około 130 pracowników produkcyjnych i około 70-80 inżynierów. Jeśli chodzi o specjalności produkcyjne, to poszukujemy wykwalifikowanych monterów mechaników, monterów elektryków, automatyków i oczywiście spawaczy.

Wśród inżynierów szukamy konstruktorów, inżynierów mechaników, inżynierów elektryków, system inżynierów i automatyków którzy umieją odnajdywać się w projektowaniu maszyn i urządzeń głównie energetycznych. i urządzeń pomocniczych do tych maszyn. Maszyny energetyczne to m.in. turbiny gazowe, parowe, generatory i kompresory.

- Tyle się ostatnio mówi o przekopie Mierzei Wiślanej, drodze morskiej do Elbląga. Czy ta inwestycja miała jakikolwiek wpływ na Waszą decyzję o wyborze Elbląga jako miejsca inwestowania?

- Szczerze mówiąc nie. Też pochodzę z Elbląga i pamiętam, że jak nie było przekopu, to wykorzystywaliśmy tor wodny przez Cieśninę Piławską do transportu produktów do Trójmiasta czy Niemiec. Teraz mamy przekop i gdy to będzie dla nas opłacalne, to z nowego toru będziemy pewnie korzystać. Na pewno to będzie jakieś ułatwienie, ale to nie był kluczowy argument, by inwestować w Elblągu. Kluczowe było to, o czym już mówiłem, tradycje przemysłu w Elblągu, duży potencjał, wykwalifikowana kadra i szansa jej pozyskania z całego regionu.

Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość, tym bardziej że centrum logistyczne Dobra Nowina, która budowana jest w systemie BREEAM Very Good doskonale wpisuje się w zrównoważony rozwój firmy Rockfin. Wyznajemy zasadę, że decyzje inwestycyjne, które podejmujemy teraz, będą miały ogromny wpływ na to, co się będzie działo za 10, 20 czy 30 lat i dlatego stawiamy na zrównoważony rozwój.

- Mówił Pan o pozyskiwaniu kadry inżynierskiej. Nawiązaliście już kontakt z Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu, która od lat kształci inżynierów?

- We wszystkich lokalizacjach, w których jesteśmy, staramy się współpracować z uczelniami wyższymi, zaczynając oczywiście od Trójmiasta. Dwa lat temu rozwinęliśmy mocno współpracę z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Jesteśmy też po kilku spotkaniach z elbląską Akademią Nauk Stosowanych. Czekamy obecnie na potwierdzenie terminu wizyty kadry akademickiej i studentów w naszym zakładzie w Małkowie, aby przekonać ich do tworzenia programów i kierunków studiów, kształcących inżynierów, których Rockfin będzie mógł zatrudnić.

