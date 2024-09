 Rodzinny wypoczynek nad polskim morzem - gdzie warto się zatrzymać?

Bałtyk od wielu sezonów jest niewątpliwie jedną z najchętniej wybieranych destynacji urlopowych przez rodziny z dziećmi. Szumiące morze i złoty piasek plaż dają zajęcie maluchom na długie godziny, a szeroki wybór dodatkowych atrakcji w okolicach nadmorskich kurortów nie pozwala się nudzić nawet najbardziej wymagającym pociechom. Sprawdź, gdzie warto spędzić nadmorskie wakacje z rodziną!

Gdzie pojechać nad morze z rodziną?

Bez względu na docelową lokalizację, podczas planowania warto wziąć pod uwagę sytuację awaryjną, jaką jest brak dobrej pogody. Deszczowa aura nie musi wcale rujnować pobytu ani prowadzić do niezadowolenia, jeśli zawczasu pomyślałeś o takiej ewentualności.

Wyjeżdżając na wakacje z dziećmi dobrze jest znaleźć hotel oferujący dodatkowe atrakcje, które zagwarantują dzieciom rozrywkę w czasie pochmurnej pogody za oknem. Dodatkowe zajęcie z pewnością zapewni hotel z aquaparkiem – nad morzem, gdy szaleje sztorm, to właśnie hotelowy park wodny da frajdę z wodnej zabawy. Zwłaszcza dzieciakom!

Ustronie Morskie – idealne dla rodzin

Ustronie Morskie to miejscowość bardzo chętnie wybierana na rodzinny wyjazd. Piękny klif i wspaniała plaża, pełna złotego, miękkiego piasku, promenada spacerowa, molo i woda, która w tej okolicy jest uznawana jest za jedną z najczystszych w Polsce – to z pewnością główne atrakcje Ustronia Morskiego.

Jeśli chodzi o atrakcje dla dzieci, można odwiedzić Western Park i poczuć się jak na dzikim zachodzie, własnoręcznie upiec chleb w Muzeum Chleba lub powspinać się w parku linowym. Samo Ustronie jest świetną bazą wypadową do okolicznych atrakcji – np. w Dygowie (15 km od Ustronia Morskiego) znajduje się park rozrywki Pomerania, który dostarczy rozrywki zarówno małym, jak i dużym gościom.

Łeba – nie tylko morze i wydmy

Największą atrakcją Łeby, która jest nie lada gratką dla odwiedzających w każdym wieku, są z pewnością najprawdziwsze, wędrujące wydmy, będące częścią Słowińskiego Parku Narodowego. Do tego piękne, piaszczyste plaże, na których funkcjonują 3 strzeżone kąpieliska.

Spragnieni prawdziwie morskiej przygody mogą wyruszyć na rejs statkiem z portu w Łebie i, kto wie, szczęśliwcy być może przez chwilę sami staną za sterem! Gdy plażowanie już Was znuży, możecie zajrzeć do parku rozrywki Łeba Park, gdzie czekają na Was Małpi Gaj, Labirynt Magicznych Luster, Zamek Strachu, figury prehistorycznych gadów i wiele innych atrakcji.

A jeśli Łeba Park to za mało, musicie koniecznie odwiedzić Discovery Park, w którym nauka i zabawa przenikają się i łączą, dając moc atrakcji każdemu, bez względu na wiek.

Władysławowo – dla młodych amatorów sportu

Znajdujące się u podstawy Mierzei Helskiej miasto leży z jednej strony nad spokojnymi wodami Zatoki Puckiej, a z drugiej opływają je wzburzone czasem fale otwartego Bałtyku.

Spokój zatoki to wspaniałe warunki dla najmłodszych – zarówno na kąpiele w morskiej wodzie, jak i na pierwsze próby sportowe – czy to windsurfingu, czy kitesurfingu.

Na 5 strzeżonych kąpieliskach Władysławowa można znaleźć ciekawe atrakcje dodatkowe dla dzieciaków – zjeżdżalnie wodne, dmuchane konstrukcje, wypożyczalnie sprzętu sportowego i wodnego, boiska do siatkówki plażowej lub piłki nożnej. Miejscem, które koniecznie trzeba tu, odwiedzić Ocean Park. W tym magicznym miejscu można poczuć się jak na dnie morza, podglądając podwodne życie zwierząt.

--- artykuł sponsorowany ---