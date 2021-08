Rower dla dziecka - jaki wybrać?

Wspólne podróże rowerowe z dziećmi to czas, który potrafi integrować, ale także edukować. Można pokazywać swoim pociechom interesujące miejsca w najbliższej okolicy, czy też zabrać jednoślady na wakacyjny wyjazd. Tylko jaki rower dla dziecka kupić, aby był w pełni do niego dopasowany i bezpieczny? Sprawdźmy!

Wycieczki rowerowe to świetny sposób spędzania czasu w gronie rodzinnym. Dla dzieci to mnóstwo frajdy, połączonej z edukacją. W dodatku jest to odskocznia od telewizora, komputera, tabletu oraz smartfona. Podróżując rowerami ze swoimi pociechami, można im pokazywać przyrodę, zabytki, czy też inne miejsca, które mogą je zainteresować. Zanim jednak to się wydarzy, trzeba zadbać o odpowiedni sprzęt. Rower dla dziecka powinien być dopasowany do jego wieku, wzrostu oraz budowy ciała. Przyjrzyjmy się więc jednośladom dostępnym dla naszych pociech.

Jaki rower dla dziecka?

Każde dziecko powinno czuć się na swoim rowerze bezpiecznie oraz komfortowo. W zależności od tego, w jakim wieku jest nasza pociecha, będzie ona korzystać z innego jednośladu.

Rowerek biegowy dla 2-3 latka

Najmłodsze dzieci najpierw muszą nauczyć się korzystać z jednośladów. Zatem dla nich wyzwaniem będzie rowerek biegowy. Jego konstrukcja pozbawiona jest pedałów oraz hamulców. To modele, które przede wszystkim mają wykształcić w dzieciach utrzymanie równowagi. Co prawda rowerki biegowe nie przydadzą się w trakcie wycieczek, ale są bardzo ważne w rozwoju naszych pociech. W sprzedaży dostępne są modele 2-kołowe oraz 4-kołowe, w ciekawych barwach, które spodobają się wszystkim dzieciom w wieku 2-3 lat.

Rower dla 4-5 latka

4-5 lat to dobry wiek, aby dziecko spróbowało jazdy na trochę większym rowerze. Jednoślady z 16-calowymi kołami, mają już trochę więcej osprzętu, niż modele biegowe. Pojawiają się tu bowiem pedały, łańcuch, ale także hamulec. Z przodu i z tyłu obecne są także błotniki. Jest to zatem bardziej zaawansowana konstrukcja, niż rower dla dziecka w wieku 2-3 lat. Dlatego też wymaga więcej uwagi i pomocy w nauce poruszania się z wykorzystaniem pedałów, zamiast dotychczasowego odpychania.

Rower dla 5-7 latka

Dziecko trochę starsze, przesiądzie się na kolejną konstrukcję. Modele dla 5-7 latków w większym stopniu przypominają jednoślady dla dorosłych. Zyskują one, w porównaniu do poprzednio omawianych rowerów, tylne przerzutki, a także przedni amortyzator. Koła w tym przypadku są 20-calowe. Zmienia się również materiał, z którego wykonano ramę - jest ona w większości modeli aluminiowa.

Rower dla 8-10 latka

Rowery dla dziecka w wieku 8-10 lat to modele, które są odpowiednikami jednośladów dla dorosłych, ale w odpowiednio mniejszym rozmiarze. To jeden z ich plusów - można wyposażyć całą rodzinę w takie same konstrukcje. Tutaj mają one 24-calowe koła, zatem niewiele im brakuje do rowerów dla dorosłych. Jednoślady te zyskują więcej osprzętu, jak chociażby hamulce z tyłu i z przodu, a także bardziej zaawansowane przerzutki.

Podsumowanie

Aby cieszyć się wspólnymi wycieczkami rowerowymi z dziećmi, należy wybrać dla nich właściwy jednoślad. Do każdego wieku przystosowane są inne modele, a co za tym idzie - również ich wyposażenie. Dobór odpowiedniego roweru dla dziecka powinien uwzględniać również wzrost oraz budowę ciała. Wszystko po to, aby zachować maksimum bezpieczeństwa oraz komfortu w trakcie jazdy.