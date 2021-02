Różany Zakątek. Tu aż chce się mieszkać!

Przy ul. Różanej 1B powstał nowy budynek o podwyższonym standardzie z dwunastoma mieszkaniami. - Znajduje się w centrum miasta, ale jest idealnie wtopiony w otaczającą przestrzeń tak, żeby lokatorzy nie odczuwali miejskiego tłoku i gwaru. Jest to obecnie jedna z najbardziej prestiżowych propozycji inwestycji mieszkaniowych dla elblążan – mówi Artur Pachnik, deweloper z firmy PPHU ED-AR.

- W Elblągu w ostatnim czasie powstaje wiele inwestycji mieszkaniowych. Czym wyróżnia się inwestycja przy ul. Różanej 1B?

Artur Pachnik, deweloper z PPHU ED-AR: - W budynku znajduje się tylko 12 kameralnych mieszkań. Na każdej kondygnacji po dwa, w tym na drugiej ostatniej – po dwa dwupoziomowe w każdej z dwóch klatek schodowych. Budynek znajduje się w centrum miasta, ale jest idealnie wtopiony w otaczającą przestrzeń tak , żeby lokatorzy nie odczuwali miejskiego tłoku i gwaru. Jest to z pewnością obecnie jedna z najbardziej prestiżowych propozycji inwestycji mieszkaniowych dla elblążan.

Do sprzedaży pozostały TRZY mieszkania. Na pierwszym piętrze 73 metrowe i Pietro wyżej , dwa mieszkania dwupoziomowe o powierzchni 93 i 98 m 2. Wszystkie mieszkania posiadają balkon, a dwupoziomowe balkon i taras.



- W tym rejonie miasta jest wiele budynków. Czy właściciele mieszkań przy ul. Różnej 1B nie będą mieli problemów z parkowaniem swoich aut?

- Do każdego mieszkania można dokupić powieszchnie w garażu lub indywidualne miejsce parkingowe. Istnieje również możliwość pozostawienia aut przy ul. Różanej, na której nie obowiązuje zakaz postoju.

- Skąd taka lokalizacja inwestycji?

- Mieszkanie w centrum tak przestrzennie zurbanizowanego miasta jakim jest Elbląg niesie mnóstwo korzyści . Blisko jest stąd do sklepów, chociażby pasażu przy Gwiezdnej , Zielonych Tarasów, Kauflandu, Aldiego czy Lidla. Nieopodal znajduje się przedszkole, szkoła, boisko i place zabaw. W okolicy jest też kościół i o krok elbląska starówka. Basen czy kino są w zasięgu kilkuset metrów. Tuż obok są przystanki tramwajowe i autobusowe, co zapewnia doskonalą komunikację. Łatwo też dojechać do nieco dalej położonych hipermarketów lub pobliskiego parku Modrzewie. Płynnie się wyjeżdża z miasta przez Trasę Unii Europejskiej jak i w kierunku na Suchacz do Kadyn, a dalej Fromborka. To naprawdę bardzo dobra lokalizacja.

- Standard oferowanych przez Państwa do sprzedaży mieszkań jest podwyższony. Co to oznacza?

- Zależało nam na tym, by użyte przy budowie materiały były - jak to się mówi - „dobrej marki”. Elewacje zdobi nietuzinkowego formatu cegła mineralna, w mieszkaniach jest porządna i nowoczesna trójszybowa stolarka okienna. Sprytnie wbudowane skrzynki na listy zapewniają dostęp listonoszom bez potrzeby wchodzenia do budynku, a domofony z możliwością podłączenia kamer to kolejny atut.

Solidnie i ponadczasowo wykończone wewnętrzne ciągi komunikacyjne dają wrażenie przytulnego ciepła już po otwarciu drzwi na klatkę.

Kuchnie we wszystkich mieszkaniach są połączone z salonami z południowym nasłonecznieniem. Zawsze mają osobne okno, co daje możliwość całkowitego lub częściowego wydzielenia ich i dodatkowe możliwości aranżacji. Salony mieszkań są mocno przeszklone, co przepełnia je światłem. Latem może być gorąco, dlatego wszystkie mieszkania wyposażono w instalacje umożliwiające jej przyłączenie do klimatyzacji .

Warto też zwrócić uwagę na balkony i tarasy. Najmniejszy balkon ma 9,5 m2 i jest bardzo ustawny. Większe balkony mają do 20 m2. Natomiast tarasy od 21 do 30 m 2. Mieszkania na parterze mają duże ogródki od 29 do ponad 100 m kw, są idealnym rozwiązaniem dla rodzin z dziećmi.

- Słyszeliśmy, że w każdym mieszkaniu można też zamontować kominek.

- Tak i z pewnością wielu mieszkańców to ucieszy. Każde mieszkanie ma szlacht na komin dymowy, który umożliwia instalacje kominka. Później nie dałoby się tego zrobić.



- Dlaczego zdecydowaliście się na wentylacje grawitacyjną w mieszkaniach?

- Dbamy o niskie koszty użytkowania. W kuchni zamontowano dwa przewody wentylacji grawitacyjnej, w tym odrębny do pochłaniacza. Dzięki takiemu rozwiązaniu uniknęliśmy typowego dla wielkich molochów mieszkaniowych hałasu powodowanego pracą silników wyciągowych, da się to też odczuć w niższych kosztach utrzymania.

- Właśnie, a ile będzie kosztować utrzymanie takich mieszkań?

- To bardzo dobre pytanie! Ze wstępnych obliczeń wynika, że koszty eksploatacji będą się wahały od 250 PLN do 350 PLN za mieszkanie miesięcznie. Można powiedzieć, że jedną czwartą kredytu mieszkaniowego obsłuży się z różnicy kosztów eksploatacyjnych w porównaniu do innych z obecnie oferowanych na rynku pierwotnym mieszkań. Dodatkowym plusem jest to, że nabywca „nie kupuje kota w worku” i może wcześniej obejrzeć kupowane od dewelopera mieszkanie.



- Działka graniczy z przedszkolem. Dla rodzin z dziećmi to niemały atut, ale czy dla lokatorów bez dzieci nie będzie to minusem?

- Nie sądzę . Mieszkańcy sąsiednich budynków nigdy nie skarżyli się na hałasy. Dzieci w przedszkolu przebywają do godz. 15, później w okolicy zapada całkowita cisza.



- Gdzie powinny się zgłaszać osoby zainteresowane zakupem mieszkania w „Różanym Zakątku”?

- Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rozana1b.pl, gdzie można znaleźć potrzebne informacje o pozostałych do sprzedania mieszkaniach. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 601 89 89 46 lub 602 257 020. Nasi doradcy są w stanie w ciągu godziny zaprezentować wybrane mieszkanie.

