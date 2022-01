  Rusza budowa nowego osiedla z widokiem na panoramę Elbląga

Startuje realizacja nowej inwestycji mieszkaniowej na terenie Elbląga. W zacisznym zakątku miasta, na wzniesieniu ul. Dąbrowskiego, w sąsiedztwie licznej i wysokiej zieleni powstanie kameralne Osiedle Ostoja. W trzech, trzypiętrowych budynkach zaprojektowano 82 mieszkania od 29 aż do 75 m2. Obok hali garażowej, wind i komórek lokatorskich, jego największymi atutami będą przynależne do lokali na parterze ogródki, liczące nawet 17 m2 balkony oraz szerokie na 2,8 metra przeszklenia w salonach. Zobacz więcej zdjęć.

Osiedle Ostoja to najnowsza inwestycja prężnie działającego w Elblągu dewelopera EL INVEST Development. Po Osiedlu Sadowa, będzie to już drugi projekt realizowany przez tę firmę w dzielnicy Warszawskie Przedmieście.

- W EL INVEST Development długo szukaliśmy lokalizacji do zrealizowania naszej wizji spokojnego osiedla w mieście. Miejsca, które zapewni naszym klientom odpowiedni balans pomiędzy pracą zawodową, a życiem rodzinnym. W zielonej okolicy - bez ruchu aut i gwaru miasta. Aż wreszcie znaleźliśmy odpowiednią lokację. W zacisznej i zielonej części miasta, na słonecznym wzniesieniu terenu, z czystszym powietrzem i widokiem na panoramę miasta, przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego 33 w Elblągu. Wierzymy, że to tu przyszli mieszkańcy znajdą swoją oazę spokoju, swoją ostoję. W spokojnej okolicy, na bezpiecznym osiedlu. Gdzie młode rodziny korzystać będą z sąsiedztwa żłobka i przedszkola Mały Europejczyk, a jednocześnie każdy skorzysta z bliskości marketu Biedronka i stacji Lotos. Osoby mobilne docenią także prostotę dojazdu z osiedla do węzła tras S7 i S22 – opowiada o lokalizacji Osiedla Ostoja Piotr Kaczmarczyk, Dyrektor Sprzedaży EL INVEST.

Tuż przy rosnącym wzdłuż ul. Dąbrowskiego zieleńcu, powstaną 3 kameralne budynki z centralnie położonym dziedzińcem - placem do zabaw i spotkań. W trzypiętrowych budynkach zaprojektowano 82 mieszkania o wielkościach od 29 do 75 m2 (dla poszukujących większych przestrzeni istnieje opcja łączenia sąsiadujących ze sobą lokali). Odbiór kluczy do mieszkań zaplanowano na koniec 2023 roku.

CO WYRÓŻNIA OSIEDLE OSTOJA?

Przede wszystkim zielone ogródki przynależne do mieszkań położonych na parterze, ale też przestronne balkony, czy panoramiczne okna w salonach (od 2 do 2,8 metra szerokości). Dzięki swojemu położeniu na wzniesieniu terenu, z wysokich na 2 metry okien na najwyższym piętrze, podziwiać będzie można panoramę miasta i zachody słońca. Na Ostoi zadbano także o części wspólne. Korytarze każdego z budynków wykończone zostaną w eleganckich i modnych odcieniach bieli i grafitu, z elementami w kolorystyce drewna i betonu. Pod budynkami znajdzie się hala garażowa oraz indywidualne komórki lokatorskie, a na terenie osiedla dodatkowe, zewnętrzne miejsca postojowe. Całość skomunikowana została pięcioma cichobieżnymi windami.

SKORZYSTAJ Z OPCJI WYKOŃCZENIA POD KLUCZ

Co ważne każde z mieszkań można dostosować do własnych potrzeb, zmieniając projekt wnętrza na indywidualny układ ścian działowych i własny przebieg instalacji elektrycznych i hydraulicznych. Warunkiem jest zawarcie umowy na wczesnym etapie sprzedaży. Dodatkową opcją jest wykończenie lokalu pod klucz, które zlecić można współpracującej z EL INVEST Pracowni Architektury Wnętrz INTERAKTIVE DESIGN (www.interaktivedesign.pl).

To nie koniec udogodnień. Na osoby planujące zakup mieszkania z wykorzystaniem kredytu, czekać będzie w biurze sprzedaży specjalista ds. kredytów hipotecznych Marcin Kurach (tel. 698 741 314). Każdy klient może liczyć na bezpłatne zbadanie zdolności kredytowej, przedstawienie oferty banków oraz pomoc przy złożeniu wniosków kredytowych.

KONTAKT DO BIURA SPRZEDAŻY

Sprzedaż mieszkań na Osiedlu Ostoja już wystartowała. Listę dostępnych lokali wraz z ich rzutami znaleźć można na stronie www.Ostoja.Elblag.pl/lista-lokali/

Biuro sprzedaży EL INVEST znajduje się na terenie Osiedla Sadowa i otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Zainteresowani mogą również kontaktować się telefonicznie pod numerami: 722 171 033, 727 011 611 lub 783 730 611.

Każdą realizowaną przez EL INVEST inwestycję śledzić można na Facebooku na bieżąco. Nie inaczej będzie w przypadku Osiedla Ostoja. Na fanpejdżu inwestycji (www.facebook.com/OstojaElblag) dostępne będą m.in. relacje, filmy i zdjęcia z budowy.

Zobaczcie także krótki spot zapowiadający inwestycję.

---- materiał promocyjny ---