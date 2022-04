Ruszyła druga edycja programu stażowego EPEC

Po raz kolejny Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza studentki i studentów, do odbycia płatnego stażu. Kwota, jaką otrzyma uczestnik, to 1000 zł netto miesięcznie. Uczestnicy programu będą mieli okazję do zobaczenia, jak działa EPEC i pod okiem opiekuna przekuć wiedzę zdobytą na uczelni na praktykę.

Program stażowy w EPEC skierowany jest do studentów zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych kierunków bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Mogą zgłaszać się studenci energetyki, techniki cieplnej oraz inżynierii środowiska. W ramach stażu spółka oferuje dwa miejsca oraz miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł dla każdego uczestnika. Podczas miesięcznych praktyk, wybrane osoby będą miały okazję zobaczyć z bliska, jak wygląda praca w EPEC - czym zajmują się poszczególne osoby, jaki mają system pracy - a także się w nią włączyć. W ramach stażu zostaną zaangażowane w przedsięwzięcia i projekty z zakresu ciepłownictwa. Zakres stażu będzie dopasowany nie tylko do naszych potrzeb, ale także do kierunku studiów stażystów. Chcemy, by studenci mieli okazję wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na uczelniach - mówi Łukasz Makuch, Kierownik Biura Organizacji EPEC. To już druga edycja naszego programu. Wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniej, by jeszcze bardziej dopasować program do oczekiwań studentów, również jeśli chodzi o sam proces rekrutacji. Nabór na płatny staż do EPEC odbywa się w dniach 1-15 kwietnia 2022. W celu zgłoszenia, należy pobrać i wypełnić formularz ze strony https://epec.pl/o-nas/dolacz-do-nas/program-stazowy/ oraz odesłać na adres mailowy: staz@epec.elblag.pl. Studenci, oprócz wsparcia finansowego, mogą liczyć pracę w EPECu. Decyzja o dalszej współpracy będzie podejmowana na koniec okresu stażowego. Szczegółowych informacji udziela Łukasz Makuch, Kierownik Biura Organizacji Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej pod numerem telefonu: 501 031 712, bądź poprzez email: lmakuch@epec.elblag.pl. ---materiał partnera---

