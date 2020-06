Ruszyła rekrutacja do Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej

Szukasz pracy? Chcesz zmienić zawód? A może potrzebujesz podwyższyć swoje kompetencje? Weź udział w rekrutacji do Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

- Najprościej mówiąc, projekt Elbląskie Centrum Integracji Społecznej realizowany przez Stowarzyszenie ESWIP pozwala bezrobotnym trwale wrócić na rynek pracy - mówi Hanna Oczkoś, kierownik ECIS. - Oferujemy wsparcie doradcy zawodowego i psychologa oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i praktyki, podczas których uczestnicy projektu mogą sprawdzić swoje umiejętności oraz nabyć doświadczenie.

Praktyki odbywają się w pracowniach stolarskiej, biurowej, krawiecko-tapicerskiej i gospodarczej w Domu pod Cisem oraz na otwartym rynku pracy, w miejscu zgodnym ze ścieżką zawodową.

- Udział w projekcie mogą wziąć osoby bezrobotne, także osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 64 lat – wyjaśnia Hanna Oczkoś. - Naszym zadaniem jest tak poprowadzić uczestników, aby mogli swobodnie poruszać się na rynku pracy, a poprzez zdobyte kwalifikacje i umiejętności potrafili pracę znaleźć i ją utrzymać.

Zaletą ECIS jest indywidualne podejście do każdej osoby, praca nad mocnymi stronami i umiejętnościami człowieka. To nie jest chwilowe działanie, to proces, który daje szanse na sukces. Obecnie trwa rekrutacja do projektu, który ruszy jesienią. Jeśli masz pytania? Zadzwoń: tel. 734 218 300. Jesteś zdecydowany? Pobierz formularz, wypełnij go i prześlij na adres: p.giermak@eswip.pl

Projekt „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu

--- artykuł promocyjny ---