Ryzyko utraty płynności finansowej firmy - jak je oddalić

Utrata płynności finansowej jest największym zagrożeniem, które powoduje zawieszenie lub zakończenie działalności polskich przedsiębiorstw. Zapewnienie sobie stabilnych dochodów przewyższających ponoszone koszty nie jest łatwe, ale można to uprościć, stosując pewne narzędzia i metody. Przeczytaj artykuł i poznaj sposoby na podwyższenie płynności finansowej firmy.

Faktoring

Twoja (i każda inna) firma działa dla zysku. Aby go osiągać, świadczy usługi lub sprzedaje produkty, wystawiając faktury i odnotowując z tego tytułu dochody. Jeżeli klienci terminowo opłacają swoje zobowiązania, pieniądze wpływają na konto zgodnie z planem, jednak nie zawsze tak się dzieje. Jednym z największych problemów polskich przedsiębiorców są bowiem zatory płatnicze, które same w sobie można uznać za poważne zagrożenie dla płynności finansowej firmy.

Jak sobie radzić z nieterminowymi kontrahentami? Jeżeli opóźnienia w płatnościach zdarzają się sporadycznie, z reguły wystarczy ponaglenie do zapłaty we wiadomości e-mail czy podczas rozmowy telefonicznej, jednak w przypadku częstych spóźnień, dużych firm i wielu klientów staje się to niewykonalne. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi faktoringu.

Faktoring polega na tym, że firma, która świadczy tę usługę, wypłaca przedsiębiorstwu określoną wartość kwoty wystawionej faktury (np. 90%), a następnie ściąga należność we własnym zakresie. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie musi czekać, aż klient opłaci fakturę, a pieniądze są dostępne natychmiast po jej wystawieniu. To skuteczny sposób na poprawę płynności finansowej firmy, jednak trzeba pamiętać, że wiąże się z opłatą.

Poduszka finansowa

Gdy obroty, a co za tym idzie, również zyski zaczynają spadać, z czasem bieżące koszty mogą zacząć przewyższać osiągane dochody. To poważne zagrożenie dla płynności finansowej przedsiębiorstwa, z którym można sobie radzić m.in. poprzez sięgnięcie po odłożony na czarną godzinę kapitał. Posiadając poduszkę finansową, o wiele łatwiej przetrwać trudne czasy. Dlatego pamiętaj, żeby w okresie koniunktury nie wydawać wszystkich pieniędzy, a pewną część odkładać na przyszłość z myślą o kryzysie, który – jak pokazuje rzeczywistość – może nadejść w każdej chwili i bez ostrzeżenia.

Dokapitalizowanie

Dokapitalizowanie to termin obowiązujący w rachunkowości, który odnosi się do spółek, jednak w potocznym znaczeniu może dotyczyć każdej firmy. Dokapitalizowanie polega na udostępnieniu przedsiębiorstwu dodatkowych środków w celu poprawy jego sytuacji finansowej. Ich źródłem mogą być zarówno instrumenty finansowe, np. akcje, obligacje czy udziały, jak i pożyczki oraz kredyty. Wybór najbardziej aktualnych ofert pożyczek bankowych jest dostępny na stronie https://sowafinansowa.pl/pozyczki-bankowe/.

Bieżąca analiza przepływów finansowych

Analiza finansów Twojej firmy pozwoli Ci na zorientowanie się w ponoszonych wydatkach – ich wartości i celowości. Dzięki dokładnej kontroli być może uda Ci się zidentyfikować koszty niekoniecznie niezbędne lub nieuzasadnienie wysokie. Być może niektórym pracownikom warto zamienić dostęp do karty kredytowej na kartę prepaid? Więcej o tym rozwiązaniu przeczytasz na stronie https://sowafinansowa.pl/artykuly/karta-przedplacona/.

Pozbywając się zbędnych wydatków lub ograniczając je, poprawisz płynność finansową firmy. Oszczędności osiągnięte w ten sposób mogą sprawić, że dokapitalizowanie nie będzie potrzebne Twojemu przedsiębiorstwu. Staraj się jednak nie oszczędzać na inwestycjach ani pracownikach, traktując te wydatki jako ostateczność.

--- artykuł promocyjny ---