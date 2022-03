 SEO – przewodnik dla początkujących

Coraz to więcej osób, zajmujących się obecnie prowadzeniem działalności E-commerce, zastanawia się nad skorzystaniem z usług SEO. Termin ten dla niektórych może być całkowicie niezrozumiały, przez co trudno jest określić, czy taka inwestycja będzie nam potrzebna. W jaki sposób wygląda pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach? W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości!

Czym jest SEO?

Na samym początku należy odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie – czym tak naprawdę jest SEO? Skrót ten rozwija się na „Search Engine Optimization” – czyli „optymalizacje dla wyszukiwarek internetowych. Żeby dokładnie omówić ten proces, musimy wcielić się w osobę, która byłaby zainteresowana kupnem danego towaru drogą internetową. W celu znalezienia interesującego nas produktu wpiszemy jego nazwę w wyszukiwarce takiej jak Google. Wówczas po kilku sekundach naszym oczom ukażą się wyniki, z których te znajdujące się na samym początku będą najtrafniejsze. Jeżeli chcemy, aby nasza działalność E-commerce odniosła sukces, to również powinniśmy celować w pierwsze pozycje. Według wielokrotnie przeprowadzonych badań, użytkownicy Internetu średnio kończą swoje poszukiwania na trzeciej stronie wyników wyszukiwarek.

Na czym polega proces SEO?

Jeżeli posiadamy już podstawową wiedzę na temat SEO, to kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, będzie sposób realizacji tego procesu. Optymalizacje dla wyszukiwarek internetowych przede wszystkim skupiają się na zastosowaniu poprawnych wytycznych podczas pisania tekstów. Jeżeli treści na naszej stronie zostaną utworzone zgodnie z przyjętymi standardami, to istnieje możliwość, że pojawią się one na wysokich miejscach w wyszukiwarce Google.

Do podstawowych wytycznych możemy zaliczyć stosowanie frazy kluczowe. Są to słowa, które określają, o czym tak naprawdę będą utworzone treści. Dobór poprawnych fraz jest niezwykle ważny, gdyż to właśnie one determinują pozycjonowanie danej witryny. Stosowanie ich na samym początku wyglądało o wiele łatwiej, aniżeli ma to miejsce obecnie. Wystarczyło jedynie stosować znaczną ich ilość, aby odnieść oczekiwane rezultaty. Teraz proces ten jest o wiele trudniejszy i z biegiem czasu podstawowe wytyczne ulegają zmianie dlatego, jeżeli chcemy, aby nasza działalność E-commerce odniosła sukces w Internecie, to warto zdecydować się na usługi profesjonalnych agencji SEO/SEM. Wówczas będziemy mieć pewność, że nasza firma znajduje się w odpowiednich rękach.

SEO samodzielnie czy z agencją?

SEO w działalności E-commerce może być realizowane na dwa sposoby – samodzielnie lub z agencją. Decydując się na pierwszy wariant, stawiamy przed sobą ogromne wyzwanie, któremu możemy nie sprostać. Niewątpliwą wadą takiego rozwiązania, będzie dodatkowy zakres obowiązków, które muszą być zrealizowane. Oczywiście należy pamiętać, że rozpoczynając działania mające na celu spopularyzowanie naszej strony, musimy posiadać odpowiedni zakres wiedzy. Warto w takim wypadku sięgnąć po poradnik SEO, który dostarczy nam, chociaż podstawowych informacji.

Jeżeli Twoja firma nie może pozwolić sobie na większy zakres obowiązków, to uważamy, że warto zdecydować się na usługi profesjonalnych agencji SEO. W ich gronie pracują specjaliści, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat pozycjonowania witryn w sieci. Podczas rozmowy mającej na celu przygotowanie oferty, będziesz mógł dokładnie określić swoje oczekiwania, które powinny zostać zrealizowane.

Czy warto postawić swój wybór na SEO?

