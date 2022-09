 Skorzystaj: -15% na wszystko do łazienki do 19.09 w Castoramie

Bez znaczenia czy duża, czy kompaktowa... łazienka to miejsce, w którym zawsze chcesz czuć się komfortowo! Spraw, by była dokładnie taka, jak chcesz!

Teraz w Castoramie kupisz wszystko, co w łazience niezbędne aż 15%* taniej! Nie odkładaj zmian na później - oferta obowiązuje tylko do 19 września! Zakupy wygodnie zrobisz online lub w sklepach stacjonarnych. Do wyboru z rabatem szeroki asortyment mebli łazienkowych, kabin i kolumn prysznicowych, baterii łazienkowych, wc i akcesoriów.

W Castoramie znajdziesz także bogatą ofertę materiałów remontowych, budowlanych, ogrodniczych oraz dekoracje do domu. U nas szybko skompletujesz wszystkie narzędzia i materiały i bez problemu rozpoczniesz zaplanowane prace. Od 23 lat zapewniamy naszym klientom najwyższej jakości produkty. Jesteśmy sprawdzoną siecią marketów, której możesz zaufać.

15% rabatu obowiązuje na asortyment łazienkowy, tj. meble łazienkowe, WC, kabiny, brodziki, wanny, umywalki, lustra, baterie łazienkowe, kolumny i zestawy prysznicowe, akcesoria łazienkowe. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Castorama, Castorama Smart, Castorama Express i Brico Depot oraz na stronie castorama.pl od 14.09 do 19.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i na stronie castorama.pl

--- artykuł promocyjny ---