Skuteczne kursy dla cudzoziemców, czyli jak w kilka miesięcy nauczyć się języka polskiego

Znajomość języka w obcym kraju ma duże znaczenie. Wpływa na łatwość poruszania się po mieście, możliwości znalezienia pracy czy choćby życie towarzyskie. Nie inaczej jest w Polsce. Problem w tym, że język polski należy do jednych z najtrudniejszych na świecie. Nie oznacza to jednak, że nie da się go nauczyć. Wręcz przeciwnie – z dobrym kursem jest to możliwe!

Cudzoziemcy znający język mają w Polsce łatwiej Bez znajomości języka polskiego trudno zrobić zakupy, zamówić obiad w restauracji, a tym bardziej porozmawiać z lekarzem. Co więcej, osoby nieznające polskiego bardzo często rozmawiają tylko z innymi cudzoziemcami. Przez to jeszcze trudniej im odnaleźć się w Polsce. Czują się bardzo samotne i zagubione. Zupełnie w innej sytuacji znajdują się cudzoziemcy znający język. Z łatwością poruszają się po mieście, poznają nowych znajomych, mogą dostać lepszą pracę, a nawet studiować. Załatwianie codziennych spraw ich nie stresuje. Czują, że ze wszystkim sobie poradzą. Ich komfort życia jest znacznie wyższy, a możliwości – praktycznie nieograniczone. Każdy może nauczyć się języka polskiego. Wystarczy dobry nauczyciel! Trudno mieć wątpliwości – zdecydowanie warto uczyć się polskiego. Ten język ma jednak trudne do wymówienia głoski i wymaga odmieniania słów. To sprawia, że może wydawać się nie do nauczenia. Tym bardziej, że sami Polacy mają problemy z poprawną polszczyzną. Jak więc tę wiedzę ma opanować cudzoziemiec? Tak naprawdę wszystko zależy od nauczyciela i planu nauki. Właśnie dlatego Uniwersytet Gdański przygotował aż 5 kursów języka polskiego dla cudzoziemców. Zapisy pod adresem: https://polski.ug.edu.pl/kursy/kursy-jezyka-polskiego-dla-cudzoziemcow-rejestracja/ Każdy kurs ma ten sam cel – nauczyć stosowania języka polskiego w praktyce. Kursanci nie tylko poznają słownictwo i gramatykę. Ćwiczą używanie języka w codziennym życiu, w pracy czy podczas spotkań towarzyskich. Zwiększą swoje umiejętności komunikacyjne na wybranym poziomie (od A1 do C2). Uczą się rozumieć polski, mówić w tym języku, a nawet czytać czy pisać. Wszystko to pod okiem ekspertów od nauczania języka polskiego jako obcego. Regularny kontakt z językiem pozwala robić szybkie postępy i przełamać barierę językową. Po 60-900 godzinach nauki (w zależności od kursu) cudzoziemcy mają znacznie więcej możliwości. Lepiej radzą sobie w codziennych sytuacjach. Rosną też ich szanse na znalezienie dobrej pracy w Polsce. Kursy UG będą więc dobrym wyborem dla wszystkich osób, które chcą rozumieć język polski i umieć mówić po polsku! Warto więc już teraz zapisać się na kurs i raz na zawsze poprawić swój komfort życia w Polsce! ---materiał partnera---

