- W prowadzonej przez Pana placówce prowadzone są kursy komercyjne, ale konkretnie w jakich zawodach?

- Prowadzimy kursy komercyjne zlecone przez różne firmy, ale obecnie nastawiamy się szczególnie na potrzeby rynku pracy stąd spawacz z certyfikatem TÜV oraz programista i operatora obrabiarek CNC to nasze wiodące szkolenia.

- Dlaczego warto wybrać kursy komercyjne krótkoterminowe?

- Krótkoterminowe kursy to świetna okazja, by w krótkim czasie zdobyć praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy. Dzięki elastycznym godzinom zajęć – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych – można je łatwo dopasować do swoich codziennych obowiązków.

- Na czym polega udział w kursie spawalniczym z certyfikatem TÜV?

- Podczas zajęć kursanci uczą się podstawowych technik spawania. Zdobywają praktyczne doświadczenie pod okiem specjalistów. Kursant ukończy kurs z certyfikatem TÜV, który jest uznawany zarówno w Polsce jak i za granicą. Nadmieniam, że spawacze są poszukiwani w wielu branżach, takich jak budownictwo, przemysł stoczniowy czy produkcja.

- Na czym polega udział w kursie programisty i operatora obrabiarek CNC?

- To kurs nowoczesnej technologii i skierowany na precyzyjną pracę. Podczas zajęć kursanci uzyskują umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn sterowanych komputerowo. Zdobywają umiejętności programowania obrabiarek CNC. Poza tym, uczestnicy otrzymują kwalifikacje cenione w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy produkcyjnym.

- Jak zachęci Pan przyszłych kursantów do uczestniczenia właśnie w tych kursach?

- Oba kursy to inwestycja w przyszłość. Zarówno spawacze, jak i operatorzy CNC mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Na naszym rynku elbląskim jest wiele ofert pracy w tych kierunkach. Podkreślę, że najnowszy barometr zawodów 2025 wskazuje na deficyt pracowników w zawodach właśnie przeze mnie wspomnianych.

- Jak wyglądają zajęcia na kursach?

- Liczba osób na kursie jest ograniczona. Stawiamy na najwyższą jakość kształcenia dlatego grupy szkoleniowe są niewielkie. W przypadku kursu spawalniczego jest to ok. 9 osób, natomiast programista CNC to grupa ok. 6 osób.

- Jak się zapisać?

- Nic prostszego - wystarczy zadzwonić pod nr tel. 55 625 67 23 i zgłosić chęć zapisania się na kurs komercyjny.

- Kursy spawalnicze, CNC i co jeszcze?

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to placówka oświatowa, ośrodek egzaminacyjny a zarazem instytucja szkoleniowa w której jesteśmy w stanie zorganizować inne kursy komercyjne dla grup zorganizowanych. Sztandarowe nasze szkolenia związane są z: energoelektroniką, automatyka, mechaniką, pneumatyką, elektroniką, elektrotechniką, obróbką drewna i płyty meblowej z zawodami związanymi z budownictwem oraz fryzjerstwem i florystyką.

Zachęcamy do współpracy!

Nie czekaj – zainwestuj w siebie i rozpocznij nową ścieżkę zawodową już dziś!

- Dziękuję za rozmowę.