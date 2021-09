Sofa rozkładana - jak wybrać mądrze?

Sofa rozkładana to mebel, który bardzo chętnie wykorzystujemy do urządzania naszych domów. Ma wiele zalet: w dzień zapewnia wygodny relaks podczas rodzinnych spotkań, oglądania telewizji czy czytania książek, w nocy zaś może być wykorzystana jako dodatkowa przestrzeń snu. Korzystać z niej można przy okazji wizyt gości lub na co dzień, zamieniając salon w dodatkową sypialnię dla domowników. Jak jednak wybrać sofę z funkcją spania, aby mebel spełniał te wszystkie zadania? Na które parametry trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Wielkość sofy Sofa rozkładana - typ konstrukcji i wypełnienie Rodzaj tapicerki Poniżej znajduje się kilka wskazówek sugerujących, jak dobierać sofy rozkładane. Eksperci podkreślają jednak, że należy kierować się przede wszystkim własnym gustem. Opinie innych użytkowników mogą być oczywiście pomocne. Wielkość sofy Sofa rozkładana to mebel, który może być mocno zróżnicowany pod względem gabarytów. Z praktycznego punktu widzenia nie ma znaczenia, na jakie wymiary zewnętrzne się zdecydujesz - sofy dwuosobowe, trzyosobowe lub większe powinny po prostu bezkolizyjnie zmieścić się w pokoju. Więcej uwagi natomiast poświęć powierzchni snu - wszak po to kupujesz właśnie sofę rozkładaną. Generalizując, można przyjąć, że osoba dorosła do komfortowego snu potrzebuje 60 cm szerokości powierzchni spania, a długość powinna wynosić ok. 12-20 cm więcej niż wzrost użytkownika. Przydatne jest dopasowanie wysokości siedziska – wyższe ułatwia wstawanie bez obciążania kręgosłupa. Im większa przestrzeń po rozłożeniu sofy z funkcją spania, tym większy komfort. Sofa rozkładana - typ konstrukcji i wypełnienie Kanapy, sofy i narożniki dostępne współcześnie na rynku to praktyczne meble o zróżnicowanej budowie. Ta konstrukcja przekłada się na sposób korzystania i rozkładanie powierzchni do funkcji spania. W niektórych modelach, aby w ogóle rozłożyć mechanizm, trzeba najpierw zdjąć poduszki z oparcia i z siedziska, w innych - wyciągnąć rozsuwany stelaż, jeszcze inne zaś rozkładają się jak dawniejsze wersalki. Która opcja będzie najwygodniejsza? Wiele zależy od twoich upodobań, ale także od tego, czy wybierasz mebel do pokoju dziennego czy pokoju gościnnego. Jeśli sofy mają być zastosowane w roli łóżka w pokojach dziecięcych, codzienne zaawansowane rozkładanie może być skomplikowane. Wypełnienie wpływa na twardość siedziska i oparcia. W sofach z funkcją spania wykorzystuje się jeden z wariantów: elastyczne taśmy siedziskowe,

sprężyny faliste,

sprężyny bonnelowe,

sprężyny kieszeniowe,

pianki elastyczne. Wygodnie jest przesiadywać na sofach kuszących miękkimi poduchami, jednak z czasem mogą one powodować wrażenie zapadania się. Gdy funkcja spania ma być wykorzystywana codziennie, lepiej zdecydować się na większą twardość. Rodzaj tapicerki Typ obicia ma kolosalne znaczenie dla codziennego użytkowania sofy i nie chodzi tu wyłącznie o kolor zastosowanej tkaniny. Decydując się na konkretny model, weź pod uwagę styl życia wszystkich domowników, obecność małych dzieci i zwierząt. Nadal dużą popularnością cieszą się sofy rozkładane ze skóry lub z ekoskóry, nie są jednak polecane przy wysokim prawdopodobieństwie uszkodzenia. Nie sprawdzają się także w meblach wykorzystywanych w roli sypialnianej na co dzień. Nie zapewniają dostatecznej cyrkulacji powietrza, a pościel po prostu się z nich ześlizguje. Dużą popularnością cieszą się nowoczesne tkaniny plamoodporne. Są łatwe w czyszczeniu, dlatego niestraszne im nawet dziecięce harce. Im gęstszy i drobniejszy splot, tym trwalsze i łatwiejsze w czyszczeniu obicie. ---artykuł sponsorowany---

