Sezon zimowy jest ciężkim okresem u każdego kierowcy. Przez większość czasu możemy spotkać się ze śniegiem, deszczem oraz minusową temperaturą. Są to warunki, które zdecydowanie negatywnie wpływają na nasze auto. Jednak dzięki usługą myjni „Gosia" możemy to zmienić.

Wielu z nas nawet w najgorszą pogodę, nie zawsze może zrezygnować z przemieszczania się autem. Powszechnym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa jest sypanie dróg solą oraz piaskiem. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że jest to doskonałe rozwiązanie problemu. Warto jednak dodać, jest to też idealny przepis na rdzę (metal + woda + tlen = rdza). Jeżeli nie zabezpieczymy naszego auta przed zimą, możemy spotkać się z korozją już w najbliższych miesiącach. Jednym z najbardziej cenionych sposobów na przeciwdziałanie temu, jest metoda kompleksowego woskowania. Warto też dopilnować częstego mycia naszej karoserii.

Myjnia Gosia

W Elblągu jedną z największych myjni, która oferuje takie usługi jest ,Myjnia Gosia. Charakteryzuje się wysoką jakością dbania o klienta, lokalizacją oraz doświadczeniem. Działa nieprzerwanie od sześciu lat. Każdy klient jest obsługiwany fachowo, uważamy, że specjaliści to czołówka w branży. Jednym z wielu atutów jest także, ogrzewanie, co wydawać by się mogło standardem w dzisiejszych czasach, lecz niestety nie występuje ono nadal w wielu myjniach. Dodatkowo w okresie zimowym w trosce o klienta, zabezpieczają oni uszczelki specjalnie do tego przystosowanym preparatem. Myjnia wykorzystuje innowacyjne technologie. Jedną z ciekawszych opcji jest door-to-door, pracownik odbiera samochód i wykonuje zleconą usługę kompleksowo, następnie odstawia pojazd pod drzwi właściciela. Współpracując z firmą „Gosia’ możesz liczyć na pełną rzetelność oraz profesjonalizm.

---artykuł promocyjny---