Sposoby nauki języka angielskiego przez Internet

Język angielski jest nie bez powodu jednym z tych przedmiotów w szkole, na który większość rodziców kładzie największy nacisk. To dzięki niemu można otworzyć się na cały świat, który aktualnie jest dostępny dosłownie na wyciągnięcie ręki – w Internecie.

Na szczęście, jeżeli ktoś jest zdeterminowany, to zawsze znajdzie odpowiedni sposób na naukę. klasyczne korepetycje, ale także ich internetowe odpowiedniki nadal cieszą się ogromną popularnością. Odpowiednie wykorzystanie możliwości sieci otwierają nowe możliwości jak lekcje native speaker angielski, naukę z wykorzystaniem oryginalnego, specjalistycznego oprogramowania, czy po prostu wzięcie udziału standardowych lekcjach, ale w wersji zdalnej.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną wszystkie aktualnie najpopularniejsze formy nauki języka przez Internet, aby każdy miał świadomość wyboru. Jak się okazuje, nadal spora część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że opanowanie angielskiego w stopniu początkującym lub średniozaawansowanym jest po prostu na wyciągnięcie ręki.

Lekcje z native speakerem – czy rzeczywiście są wymagające?

Rozpoczynamy od teoretycznie najtrudniejszego sposobu nauki. Pomimo tego, że lekcje z native speakerem wśród sporej części osób budzą lęk związany z bezwzględnym wymogiem komunikacji bezpośredniej w danym języku, to nadal jest to jeden z najszybszych sposobów nauki i nie trzeba się go obawiać.

Na popularnych portalach internetowych zajmujących się lekcjami z angielskiego można wyszukać nauczycieli specjalizujących się we właśnie takim toku nauczania. Lektor doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego rozmówca nie będzie posługiwał się językiem na odpowiednio zaawansowanym poziomie. Co więcej, będzie umiał zastosować konkretne praktyki, które ułatwią nawiązanie rozmowy i rozwój ucznia. W ten sposób dana osoba jest naprowadzana na odpowiednie formułowanie zdań, co sprawia, że w naturalny sposób zaczyna się przyswajać język w praktycznej formie.

Dlatego, jeżeli ktoś czuje wewnętrzny stres na myśl o lekcji z native speakerem, to warto go zwyczajnie znieść, bo już po pierwszej lekcji okaże się, że rzeczywistość jest zupełnie inna.

Standardowe korepetycje przez Internet

Coraz więcej osób decyduje się na nauczanie zdalne, z wykorzystaniem specjalnej przygotowanej w tym celu platformy do nauki. To niesamowicie wygodny i skuteczny sposób na nie tylko znalezienie odpowiedniego nauczyciela, ale także przeprowadzanie wartościowych lekcji. Rynek korepetycji działa bardzo prężenie, ale ogłoszeń lokalnych w środku roku szkolnego jest jak na lekarstwo, a każdy chciałby mieć możliwość wybrania korepetytora. Dlatego coraz częściej najwygodniejszym wyborem jest po prostu skorzystanie z usług zdalnych.

W tym przypadku często otrzymuje się dostęp do tych samych nauczycieli, ale pochodzących z całego kraju. Dlatego wybór nie musi ograniczać się do lokalnego rynku, który najczęściej jest mocno ograniczony, ale do całego kraju, a nawet świata. W ten sposób zawsze uda się znaleźć kogoś, kto dokładnie wpisze się w wymagania dla danego ucznia – bez względu, czy chodzi o dziecko, czy dorosłego.

Nauczanie języków z wykorzystaniem aplikacji mobilnych

To zdecydowanie najprzystępniejszy sposób nauczania, który najlepiej funkcjonuje jako uzupełnienie klasycznych lekcji z nauczycielem. Co więcej, takie nauczanie jest darmowe, co jest całkowitym przeciwieństwem korepetycji na coraz trudniejszym rynku lokalnym. Takie programy jak:

Babbel,

Duolingo,

Memrise: nauka języków obcych,

czy Cambly zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby uczyć danego języka w możliwie najprzyjemniejszej formie. Z reguły są to kilkunastominutowe zajęcia, które wykonuje się raz dziennie. Następnie spokojnym tokiem nauczania przechodzi się na coraz wyższe poziomy i robi powtórzenia. Całość jest tak przyjemna, że jeżeli dana osoba jest w stanie systematycznie powracać do aplikacji, to z pewnością uda się jej małymi krokami coraz lepiej przyswajać dany język.

Aplikacje do nauki mają także pewną wadę, o której warto wspomnieć. Ze względu na brak osoby, która motywowałaby do dalszej nauki, z czasem coraz rzadziej sięga się po kolejne lekcje lub robi się to tylko po to, żeby zrealizować powtórzenie materiału, co znacząco hamuje proces nauczania. Dlatego doskonałym pomysłem będzie wykorzystanie aplikacji do nauczania, jako uzupełnienie standardowych lekcji.

