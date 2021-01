Planujesz budowę domu? Wszystko musisz zacząć od projektu. Jaki jednak będzie dla Ciebie najlepszy? Wszystko zależy od tego, czego oczekujesz. Musisz wiedzieć, ile dom ma mieć powierzchni. To z kolei zależy od wielkości Twojej rodziny. Jeśli chcesz poznać kilka ciekawych i sprawdzonych projektów różnych domów, zapraszamy do przeczytania tego artykułu!

1. Sprawdzone projekty Extradom.pl - dom do 100 m2

2. Projekty domów nowoczesnych

3. Projekty domów na wąską działkę

Sprawdzone projekty Extradom.pl to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy nie chcą się długo zastanawiać nad projektem swojego wymarzonego, nowego domu. To prawdziwa skarbnica, w której czeka niezliczona ilość wyjątkowych propozycji. Przekonaj się o tym już teraz, sprawdź na ich stronie najciekawsze projekty. Jeśli nie chcesz, sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Niewielkich rozmiarów działka może mocno ograniczać możliwości, jeśli chodzi o projekt domu. Na szczęście sprawdzone projekty Extradom.pl to także rozwiązania na takie właśnie powierzchnie. Przykładem może być wyjątkowy, bardzo elegancki i niesamowicie nowoczesny projekt o nazwie Elka 2. Jednopiętrowy dom o powierzchni 85 metrów kwadratowych zawiera dwa pokoje, salon, kuchnię i łazienkę. Idealne rozwiązanie dla małżeństwa z jednym dzieckiem! Oczywiście nie brak czegoś nieco większego, jak projekt BW-49 Wariant 2. Tam czekają na Ciebie cztery pokoje z dwoma łazienkami, kuchnią i salonem. Jest także miejsce parkingowe, a nad nim wyjątkowy, drewniany taras. Co charakteryzuje tę drugą propozycję? Dodatek drewna w wielu miejscach na elewacji, a także naprawdę rozsądna cena za sam projekt. Chcesz postawić na coś naprawdę niewielkiego, ale bardzo nowoczesnego? Sprawdź na stronie Extradom.pl projekt Zosia 6, a na pewno pozytywnie Cię zaskoczy!

W ostatnim czasie najpopularniejszą grupą projektów są te nowoczesne. Nic dziwnego, każdy chce przecież iść z duchem czasu. Dlatego stawia na konstrukcje mocno unowocześnione. Często wiąże się to jednak ze sporym metrażem. Warto więc zastanowić się wcześniej nad kupnem dużej działki! Jakie projekty wyróżniają się spośród tych nowoczesnych? Na pewno Hiacynt z powierzchnią użytkową 210 metrów kwadratowych. W jego wnętrzu są cztery pokoje, salon, trzy łazienki, kuchnia i dwa miejsca garażowe. Coś mniejszego? Proszę bardzo, Opałek X 2G to nowoczesność w najlepszym wydaniu. Nieco mniejszy od poprzednika, bo wewnątrz powierzchni użytkowej jest blisko 150 metrów kwadratowych. Nie mniej jednak prezentuje się równie zjawiskowo. Mimo to liczba pomieszczeń jest dokładnie taka sama. Projektów nowoczesnych domów jest o wiele więcej. Wszystkie oczywiście znajdziesz na podanej już kilkukrotnie stronie. Spraw sobie wymarzony i rozpocznij budowę domu, im wcześniej, tym lepiej!

Dostałeś działkę od taty lub dziadka? Może sytuacja lub cena poniekąd zmusiły Cię do jej zakupu? Różni się od innych tym, że jest naprawdę wąska, ale za to dość długa? Na takie działki w Extradom.pl także czekają na Ciebie projekty, są co ciekawe odpowiednio do nich dostosowane! Nie musisz się więc niczego obawiać. Sprawdź kilka propozycji, takich jak Domidea 50d40. Wydaje Ci się, że dom na takiej działce nie może mieć sporej powierzchni użytkowej? Przytoczony przykład to aż blisko 120 metrów kwadratowych! Umożliwiło to jego ustawienie boczne względem działki. Wewnątrz czeka na Ciebie salon, kuchnia, cztery pokoje, trzy łazienki i jedno miejsce parkingowe - sporo prawda? Sprawdź także inne propozycje z tej kategorii, na pewno się nie zawiedziesz.

