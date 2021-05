Spróbuj tlenowej terapii, a poczujesz się lepiej. Mamy prezent na Dzień Mamy!

Hiperbaryczna terapia tlenowa zyskuje coraz szersze grono odbiorców i miłośników, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gabinet Hiperbaryczny o2 w Elblągu rozwija się i oddaje do Waszego użytku drugą komorę hiperbaryczną. Z okazji Dnia Mamy mamy dla Was ciekawą ofertę! Zobacz zdjęcia.

Z okazji Dnia Mamy zapraszamy do zakupu voucherów prezentowych na serię 10 zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej. Do każdego karnetu dla Mamy otrzymają Państwo zaproszenie na 5 zabiegów dla siebie. Promocja obowiązuje do końca maja. Zakupione karnety można wykorzystać do końca 2021 roku.

Jesteśmy jedynym w Elblągu gabinetem, który dysponuje komorami umożliwiającymi korzystanie z terapii tlenowej w wygodnej pozycji siedzącej lub leżącej. Wewnątrz komory znajduje się fotel z oparciem regulowanym indywidualnie według potrzeb. Możliwość równoległego korzystania z dwóch komór jest szczególnie ważna, kiedy z zabiegów korzystają pary, znajomi lub całe rodziny. Nnie tracicie czasu, czekając na siebie nawzajem, a dodatkowo otrzymujecie atrakcyjny rabat rodzinny. Oszczędzacie jednocześnie czas i pieniądze.

Każda wizyta w naszym Gabinecie rozpoczyna się od przeprowadzenia ankiety na temat stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do skorzystania z zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej. Osoba, która może zostać poddana terapii tlenowej, zajmuje miejsce w komorze, otrzymuje maskę, “wąsy” lub nawiew tlenowy, ustawia fotel, wypróbowuje interkom oraz, co bardzo ważne, jest instruowana o odpowiednim sposobie oddychania.

Następnym etapem, po zamknięciu komory, jest faza kompresji, czyli stopniowego podnoszenia ciśnienia wewnątrz komory. Trwa to około 10 minut i odbywa się w stałym kontakcie z obsługą w celu zminimalizowania ewentualnych przykrych odczuć (zmiana ciśnienia może powodować zatykanie się uszu).

Po kompresji, przychodzi pora na część zasadniczą i najprzyjemniejszą - 60 minut relaksu z książką, muzyką, drzemką lub po prostu głową wolną od wszelkich obowiązków. Ostatnim etapem jest powolna, komfortowa dekompresja, czyli stopniowe obniżenie ciśnienia do wartości ciśnienia atmosferycznego i opuszczenie komory.

Po wyjściu pozostaje cieszyć się efektami, do których należą:

- Lepsza koncentracja i jakość snu

- Wzrost komórek macierzystych

- Odbudowa systemu odpornościowego

- Redukcja obrzęków i stanów zapalnych

- Przyspieszenie procesu gojenia ran i zmian skórnych

- Pobudzenie metabolizmu

- Detoksykacja organizmu

- Szybsza regeneracja tkanki kostnej i mięśni szkieletowych

Po więcej informacji oraz w celu umówienia się na zabieg zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 604 108 903 oraz na nasz fanpage na Facebooku. Dostępna jest również rejestracja on-line za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Oferujemy także możliwość zakupu lub wypożyczenia dwuosobowego koncentratora tlenu do użytku domowego oraz zakupu komory hiperbarycznej do własnego użytku - jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Nowe Technologie. Za zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej, wypożyczenie i zakup koncentratora w naszym Gabinecie można zapłacić w ratach.

Serdecznie zapraszamy!

Gabinet hiperbaryczny O2

Budynek Life Clinica (drugie piętro) do dyspozycji jest winda

ul. Węgrowska 3, 82-300 Elbląg

Zapraszamy

od poniedziałku do piątku w godz. 10-19

w soboty w godz. 10-14.

tel. 604 108 903

https://www.facebook.com/gabineto2

www.o2.elblag.pl

--- artykuł promocyjny ---