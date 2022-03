 Sprzątamy ogród - jakie narzędzia będą pomocne?

Pierwszym krokiem, który należy wykonać przed nadchodzącym sezonem wiosennym w ogrodzie, jest jego uporządkowanie. Tylko wtedy, gdy pozbędziemy się pozostałości po jesieni i zimie, zyskamy odpowiednio przygotowaną, gotową na nowe rośliny przestrzeń. Poznaj narzędzia, dzięki którym raz-dwa wysprzątasz swój ogród.

Od czego zacząć porządki w ogrodzie?

Kiedy zima zaczyna odpuszczać, a temperatury powyżej zera stają się coraz częstszym zjawiskiem, oznacza to, że zbliża się wiosna, czyli najlepszy czas na ogarnięcie swojego ogrodu. Pierwszym krokiem jest zrobienie porządków, czyli usunięcie wszelkich pozostałości po minionych sezonach: należy pozbyć się z terenu wyschniętych gałęzi i liści, które zalegając - blokują wzrost młodym roślinom. To, co leży już na ziemi, najlepiej jest zgrabić na tzw. kupkę, a następnie załadować na taczki ogrodowe i wywieźć na kompostownik. Jeśli suche elementy są widoczne na drzewach, krzewach lub rabatkach - warto je obciąć przy pomocy sekatora lub nożyc ogrodowych i podobnie jak w przypadku liści - wrzucić na taczki ogrodowe. Dzięki temu można bez trudu wyrzucić je na specjalne miejsce, aby szybciej uległy rozkładowi.

Przygotowanie terenu powinno objąć także trawnik. Jeśli zależy nam na tym, aby trawa była gęsta i pozbawiona prześwitów, należy usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia i wyrównać całą powierzchnię. Należy pamiętać, aby systematycznie kosić trawnik, co pomaga w jego zagęszczeniu, nie należy też pozostawiać ściętej trawy - zdecydowanie lepszym wyjściem jest jej załadowanie na taczki ogrodowe, a następnie przygotowanie z niej naturalnego nawozu, który następnie można wykorzystać do lepszego wzrostu roślin na rabatach.

Sprzęty, które przyspieszą prace porządkowe

Poza tradycyjnymi narzędziami w ogrodzie można sięgnąć po wsparcie elektronarzędzi, dzięki którym jeszcze szybciej doprowadzimy teren do pożądanego stanu. Do odgarniania liści przydadzą się dmuchawy lub odkurzacze, co umożliwia znaczne przyspieszenie prac. Jeśli w swoim ogrodzie planujemy wycinkę większej ilości drzew, przydatne będą elektronarzędzia takie jak piły, które są genialną alternatywą dla ręcznych modeli nie tylko ze względu na tempo pracy, ale również mniejsze obciążenie pracujących. Po wszystkim pomocne mogą okazać się także mechaniczne rozdrabniacze, dzięki którym szybko zredukujemy ilość korzeni, pniaków, czy gałązek, co wpłynie pozytywnie na wygląd całej posesji.

Jeśli na naszej działce znajduje się chodnik lub podjazd wykonany z kostki brukowej, wiosną może wymagać odświeżenia. Przydatne bywają w tym wypadku przyrządy służące do czyszczenia, dzięki którym bez większego trudu usuniemy zabrudzenia z błota i pyłu nawet ze sporej powierzchni, a teren będzie wydawał się znacznie bardziej zadbany.