Studiuj bezpłatnie i zyskaj nawet 4000 zł miesięcznie!

Idąc na studia dążymy do tego, aby po ich ukończeniu mieć atrakcyjną, dobrze płatną pracę. Co jednak zrobić, żeby podreperować swój budżet w trakcie studiowania? Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu znalazła na to sposób!