Suwmiarka - narzędzie pomiarowe pierwszej potrzeby

Suwmiarka to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi w produkcji lub na warsztacie, służące do pomiarów różnego rodzaju geometrii. Można nimi zmierzyć wymiary wewnętrzne, zewnętrzne oraz głębokości. Zakres pomiarowy najczęściej zawiera się od 0 mm do 150 mm. To narzędzie pomiarowe służy do szybkich pomiarów, które mogą być wykonywane w łatwy sposób przez każdego.

Rodzaje i budowa suwmiarki

Każda suwmiarka składa się z dwóch szczęk. Jedna z nich przeznaczona jest do pomiarów geometrii zewnętrznej, a druga go geometrii zewnętrznej. Poruszają one się wzdłuż prowadnicy , na której znajdziemy skalę główną, która wskazuje pomiar wyrażony w milimetrach. Dokładniejsza skala znajduje się na noniuszu, który umiejscowiony został na szczęce służącej do pomiarów cech zewnętrznych. Służy on do pomiarów wyrażonych w setnych częściach milimetra. Między szczękami, a prowadnicą możemy znaleźć śrubę zaciskową. Służy ona do utwierdzenia szczęki do prowadnicy w celu chwilowego zapisania pomiaru. Na końcu prowadnicy możemy znaleźć dodatkowy element - głębokościomierz. Służy on do pomiaru głębokości danego detalu. Suwmiarki wykonywane są w różnej skali od 0-100 mm do nawet aż 0–3000 mm.

Na rynku obecnie możemy rozróżnić 3 rodzaje suwmiarek

1) Suwmiarka noniuszowa, jest to tradycyjna odmiana, która wykorzystuje podziałkę kreskową umiejscowioną na prowadnicy oraz noniuszu

2) Suwmiarka zegarowa, zwaną też mechniczną, zbudowaną w ten sposób, że na prowadnicy znajduje się czujnik zegarowy wraz z zębatką

3) Suwmiarka elektroniczna, która zamiast podziałki kreskowej, posiada elektroniczny wyświetlacz cyfrowy, który wskazuje wynik z dokładnością nawet do 0.01 mm



Jak mierzyć suwmiarką?



W zależności od rodzaju użytej suwmiarki, sposób mierzenia jest nieco inny. Zanim rozpoczniemy jakikolwiek pomiar, należy dokładnie oczyścić dany element, aby uniknąć błędów pomiarowych. W przypadku zastosowania suwmiarki noniuszowej, należy na początku rozsunąć szczęki, aby umieścić w nich mierzony przedmiot. Następnie przesuwamy suwak w taki sposób, aby płaskie płaszczyzny szczęk zetknęły się z badanym elementem. Teraz przystępujemy do odczytu wymiaru. Pełną liczbę milimetrów znajdziemy na podziałce głównej prowadnicy w miejscu, a wskazuje ją zerowa kreska noniusza. Setne części milimetra można odczytać na noniuszu, gdzie numer kreski pokrywa się ze skalą główną. Jeżeli użyjemy suwmiarki zegarowej to zasada pomiaru jest identyczna jak w przypadku suwmiarki noniuszowej. Inaczej jednak wygląda odczyt mierzonego wymiaru. W tym przypadku mamy do czynienia z czujnikiem zegarowym, który poprzez listwę zębatą połączony jest z prowadnicą. Przesunięcie prowadnicy więc powoduje obrót wskaźnika na czujniku. Na skali głównej prowadnicy znajdziemy wartość pełnych milimetrów. Wartość wyniku pomiaru po przecinku, będzie widoczny na czujniku zegarowym. Posiada on dokładność pomiaru nawet do 0.01 mm.

Jaką wybrać suwmiarkę do szybkich pomiarów

Najprostszą w obsłudze będzie na pewno suwmiarka elektroniczna. Dzięki zastosowaniu cyfrowego wyświetlacza, mierzony wymiar zostanie na nim wprost wyświetlony. Należy jednak przed pomiarem pamiętać, aby nie popełnić częstego błędu. Należy bowiem skalibrować suwmiarkę. Odbywa się to w ten sposób, że przysuwa się szczęki do siebie i zeruje wynik na wyświetlaczu cyfrowym. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że na pewno pomiar zaczynamy od wartości 0 mm. Każdy typ suwmiarki posiada swoje plusy oraz minusy. Suwmiarka noniuszowa posiada najgorszą szybkość oraz dokładność odczytu. Z drugiej strony jest w pełni mechaniczna co zapewnia jej niezawodność oraz kosztuje najmniej. Suwmiarka zegarowa posiada z kolei słabą niezawodność oraz przeciętną cenę. Jej plusami za to jest dokładność pomiaru ( nawet 0.01 mm ) oraz szybki odczyt. Najlepszą suwmiarką jest uznawana przez wielu elektroniczna. Mimo wyższej ceny, cechuje się ona najszybszym pomiarem z dokładnością odczytu do 0.01 mm. Trzeba tez przyznać, że jest ona najłatwiejsza w obsłudze i pokazuje użytkownikowi gotowy wynik.

Takie narzędzia znajdą Państwo w sklepie Artykuły Techniczne

---artykuł sponsorowany---