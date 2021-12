Świąteczne porządki - skorzystaj z ogłoszeń na portEl.pl

Przedświąteczne porządki to dobra okazja, żeby przewietrzyć szafy i uporządkować mieszkania. To co nam wydaje się zbędne, komuś może się przydać. Ogłoszenia na portEl.pl to największa w mieście platforma sprzedaży i wymiany. Dodaj ogłoszenie!

Sprzedam, kupię, zamienię, wynajmę - codziennie na naszej stronie znajdziesz blisko 5 tys. ogłoszeń w różnych kategoriach. Sprzedasz tu mieszkanie, ale też ubranka i zabawki po swoich dzieciach. Znajdziesz nowe auto lub nową pracę. W naszej bazie ogłoszeń oferujemy też usługi firm remontowych czy transportowych. Jeśli marzy Ci się nowy wystrój mieszkania, szybko poszukaj mebli w dobrej cenie lub zamieść zdjęcia i ofertę rzeczy, które chciałbyś oddać. - wszystko możesz załatwić przez internet - w każdym ogłoszeniu możesz zamieścić 20 zdjęć - ogłoszenia rzeczy drobnych są zamieszczane bezpłatnie - ogłoszenia komercyjne i premium są wyróżniane i jeszcze częściej oglądane przez Czytelników Dział ogłoszeń e-mail: ogloszenia@portel.pl

tel. 55 235 39 76 w godz. 8.30-16.30 --- autopromocja ---

.