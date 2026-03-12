 Świąteczne smaki Wielkanocy z Nowej Holandii - zamów wcześniej i ciesz się spokojnymi świętami

Wielkanoc to jeden z tych momentów w roku, kiedy najważniejszy staje się wspólny stół. Zapach świeżego żurku, domowe wypieki, jajka przygotowane według rodzinnych receptur – to właśnie te smaki tworzą atmosferę świąt. W tym roku mieszkańcy Elbląga i okolic mogą przygotować wyjątkową Wielkanoc bez wielogodzinnego gotowania. Restauracja Nowa Holandia przygotowała bogatą ofertę świątecznych dań na zamówienie. Zobacz zdjęcia.

Kuchnia Nowej Holandii od lat opiera się na autorskich przepisach inspirowanych tradycyjną polską kuchnią. Wszystkie potrawy przygotowywane są na miejscu, ze świeżych składników, tak aby smakowały jak domowe święta. W wielkanocnym menu nie mogło zabraknąć klasyki – aromatycznego żurku staropolskiego, który powstaje na naturalnym zakwasie i długo gotowanym wywarze.

Na świątecznym stole doskonale sprawdzą się także jajka faszerowane pieczarkami i szczypiorkiem, przygotowywane według receptury kuchni Nowej Holandii – delikatne, kremowe i idealne jako wielkanocna przystawka. Miłośnicy ryb z pewnością docenią również łososia w zalewie winno-octowej, którego smak jest lekko wytrawny, świeży i doskonale wpisuje się w wielkanocne tradycje.

Święta trudno wyobrazić sobie bez słodkości. W ofercie znalazły się klasyczne, domowe wypieki: babka wielkanocna w czekoladzie, aromatyczny makowiec z bakaliami czy tradycyjny sernik wielkanocny. Wszystkie ciasta przygotowywane są według sprawdzonych receptur, z prawdziwego masła i wysokiej jakości składników – dokładnie tak, jak w domowej kuchni.

W menu dostępne są również dziesiątki innych dań – od tradycyjnych mięs, pierogów i pasztetów po ryby, sałatki i świąteczne przekąski. Dzięki temu można skompletować cały wielkanocny stół w jednym miejscu.

Pełną ofertę można zobaczyć tutaj: Wielkanocne potrawy.

Z roku na rok coraz więcej mieszkańców Elbląga decyduje się na takie rozwiązanie, aby w czasie świąt skupić się na tym, co najważniejsze – rodzinie i wspólnych chwilach.

Zamówienia na wielkanocne dania przyjmowane są mailowo: kontakt@nowaholandia.pl

Telefonicznie: 507 2247 247

Warto złożyć je wcześniej – świąteczne potrawy z Nowej Holandii co roku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.