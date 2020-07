Światowid ze świetną, wakacyjną ofertą!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu obala mity. Tym razem wzięliśmy się za nieprawdziwe stwierdzenie „w mieście w wakacje nie ma co robić!”. Co za absurd! W Elblągu, a właściwie w Światowidzie, w wakacje dziać się będzie i to sporo. Zobaczcie, co dla Was mamy!

Światowid przygotował bardzo bogatą ofertę wakacyjnych zajęć dla dzieci. Jest z czego wybierać! W lipcu zapraszamy na półkolonie dla najmłodszych, w sierpniu na różnorodne warsztaty tematyczne, a spotkania w Kinie Światowid w ramach Małej Letniej Akademii FILMowej będą trwały całe lato. Półkolonie dla najmłodszych Światowid ze Stowarzyszeniem „Jantar” jak co roku przygotowały ciekawy program półkolonii letnich, wypełniony różnorodnymi zajęciami. Będą to m.in. warsztaty taneczne, teatralne, plastyczne, zajęcia językowe. Dzieci będą również uczestniczyły w warsztatach szycia i seansie filmowym, a przy okazji wizyty w Kinie Światowid zwiedzą jego zaplecze. Ponadto czeka je wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki „Nowa Holandia”, codzienne gry oraz mnóstwo znakomitej zabawy! Oferta kierowana do dzieci w wieku 6-11 lat. Dwa terminy: I turnus - od 6 do 10 lipca, II turnus - od 13 do 17 lipca Godziny zajęć: 8:00-16:00 Zapisy: tel. 55 611 01 30/40, 609 977 220, e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl Koszt pięciodniowej półkolonii: 450 zł Warsztaty plastyczne „W pięć dni dookoła świata” Na uczestników czeka międzykontynentalna przygoda z rękodziełem. W trakcie warsztatów dzieci poznają najciekawsze informacje na temat wybranych kontynentów: Europy, Azji, Afryki, Australii i obu Ameryk. Dzieci będą tworzyć własne lalki gałgankowe, szyć własne zwierzaki, wykonywać pegboardy, czyli tablice na biurko, które mogą pełnić funkcję ozdobną lub użytkową, a także zaprojektują i wykonają własne łapacze snów. Ostatniego dnia warsztatów zadaniem uczestników będzie… zatrzymanie wspomnień poprzez własnoręczne wykonanie albumu na zdjęcia w technice zwanej scrapbookingiem. Oferta kierowana do dzieci w wieku 6-8 lat. Termin: od 3 do 7 sierpnia Godziny zajęć: 10:00-13:00 Zapisy: tel. 605 636 670, email: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl Koszt pięciodniowego karnetu: 250 zł Warsztaty małego podróżnika „Skrzat w podróży przez świat” Cykl zajęć edukacyjnych, na których dzieci poprzez zabawę poznają różne kraje i miejsca z całego świata, zatańczą grecką zorbę i francuskiego cancana. Ponadto dowiedzą się, kim był Herkules, jakie filmy kręcą w Hollywood i jak powiedzieć „cześć” po włosku. Wykonamy indiańskie pióropusze, karnawałowe maski oraz zabawimy się w projektantów mody. Na spotkaniach nie zabraknie wielu ciekawych wiadomości na temat różnych krajów, a w kąciku kulinarnym codziennie na wszystkich uczestników będzie czekać słodki poczęstunek! Oferta kierowana do dzieci w wieku 6-10 lat. Termin: od 10 do 14 sierpnia Godziny zajęć: 10:00-13:00 Zapisy: tel. 605 636 670, email: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl Koszt pięciodniowego karnetu: 250 zł Warsztaty językowe „English is easy” Wakacyjne zajęcia językowe dla dzieci to przede wszystkim okazja do zdobycia nowej wiedzy albo nadrobienia zaległości, a przy tym do zawarcia nowych znajomości i świetnej zabawy. Na warsztatach w Światowidzie przyswoimy angielskie słownictwo, będziemy rozwiązywali rebusy i odgadywali kalambury. Nie zabraknie też czasu na wypowiedzi ustne i ćwiczenia manualne. Oferta kierowana do dzieci w wieku 11-12 lat. Termin: od 17 do 21 sierpnia Godziny zajęć: 10:00-12:00 Zapisy: tel. 605 636 670, email: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl Koszt pięciodniowego karnetu: 200 zł Warsztaty „Klasyka dla plastyka” Każde spotkanie skupi się na innej dziedzinie sztuki, a kolejne zajęcia będą bazować na doświadczeniach i wiedzy zebranej na poprzednich. Ten niemalże „maraton artystyczny” pozwoli odkryć, w czym młody adept plastyki czuje się najpewniej i co sprawi mu najwięcej radości. Rozpoczniemy od podstaw rysunku, aby przez malarstwo i plener fotograficzny płynnie przejść do rzeźby w technice asamblażu i zakończyć cykl spotkań grafiką. Oferta kierowana do dzieci w wieku 13-15 lat. Termin: od 17 do 21 sierpnia Godziny zajęć: 10:00-14:00 Zapisy: tel. 605 636 670, email: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl Koszt pięciodniowego karnetu: 250 zł Mała Letnia Akademia FILMowa Przez cały lipiec w każdą środę, a w sierpniu w każdy czwartek, w Kinie Światowid będą się odbywały warsztaty i seans filmowy. W tym roku w ramach warsztatów naszym najmłodszym widzom proponujemy zajęcia z języka angielskiego o tematyce filmowej. Pomogą one rozwinąć umiejętności językowe dzieci, a przy tym będą stanowiły doskonałą okazję do zabawy, kreatywnego spędzenia czasu i wspólnego oglądania najnowszych filmowych hitów kina familijnego i animacji! Oferta kierowana do dzieci w wieku 7-12 lat. Termin: 8, 15, 22, 29 lipca oraz 6, 13, 20, 27 sierpnia Godziny zajęć: 11:00-14:00 Zapisy: tel. 55 611 20 56, email: kino@swiatowid.elblag.pl Koszt uczestnictwa w zajęciach: 30 zł Widzimy się w Światowidzie! --- artykuł promocyjny ---

