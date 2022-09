 Szybki skup nieruchomości cały kraj - dlaczego warto?

Pewnie zastanawiasz się co to wg jest i na czym polega skup nieruchomości. Otóż nasza firma śpieszy z odpowiedzią na to pytanie! Przede wszystkim jest to forma transakcji, która polega na tym, że właściciel danego mieszkania sprzedaje je agencji nieruchomości, która zajmuje się szybkim skupem nieruchomości w całym kraju.

Dla kogo będzie korzystna taka opcja? Głównie mówimy tu o ludziach, którzy są zapracowani i nie mają czasu na wystawianie ogłoszeń sprzedaży mieszkania lub nie chcą pokazywać regularnie swojej nieruchomości potencjalnym zainteresowanym kupcom. Mogą to też być osoby, które po prostu nie chcą się tym zajmować. Skup nieruchomości będzie dla nich idealnym rozwiązaniem! Głównym jego plusem jest oszczędność czasu, gdyż całość transakcji trwa około tygodnia. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Jak to zrobić?

Skup nieruchomości- jak skorzystać z oferty?

Na samym początku warto wejść na naszą stronę internetową i wypełnić formularz kontaktowy. Oprócz swoich niezbędnych danych podajesz w nim informacje dotyczące mieszkania. Będą to między innymi: miasto, ulica, rodzaj zabudowania (blok, wieżowiec, kamienica itp.), piętro, czy jest winda, parking, ilość pokoi, metraż, ilość drzwi, okien, rodzaj ogrzewania i tym podobne. Po wpisaniu tych danych kolejnym krokiem będzie przesłanie formularza i oczekiwanie na kontakt ze strony naszego pracownika. Jeżeli nie chcesz wypełnić formularza, możesz również skorzystać z rozmowy telefonicznej. Nasz doradca umówi Cię na konkretną godzinę, w której agent nieruchomości skontaktuje się z Tobą. Warto przygotować się do takiej rozmowy poprzez wypisanie na kartce niezbędnych informacji zawartych na naszej stronie internetowej w zakładce skup nieruchomości, szukając pytania „jakie ważne informacje przygotować przed rozmową z agentem?”. Gdy pierwszy etap szybkiego skupu nieruchomości cały kraj jest już za Tobą, to kolejnej chwili będziesz musiał/musiała poczekać, aż pośrednik przygotuje dla Ciebie najbardziej korzystną wycenę i zaproponuje kwotę, za którą będzie mógł odkupić od Ciebie mieszkanie. Staramy się, aby zawsze obydwie strony były zadowolone, dlatego u nas nie znajdziesz niskich cen wartych śmiechu. Proponujemy naszym Klientom naprawdę godziwe wynagrodzenia za skup nieruchomości. Po wycenie i rozmowie z agentem masz kilka dni na przemyślenie sprawy. Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana naszą ofertą to kolejnym krokiem będzie spotkanie w mieszkaniu, o którym mówimy w kontekście skupu nieruchomości. Nasz pracownik obejrzy mieszkanie, zbierze wszystkie niezbędne wymiary, sprawdzi jak wszystko wygląda, a następnie sporządzi z Tobą umowę skupu nieruchomości. Gwarantuje ona pełne bezpieczeństwo dwóch stron. Bez obaw, możesz spędzić naprawdę dużo czasu na czytaniu tej umowy, nasz pracownik z chęcią odpowie na wszystkie nurtujące Cię pytania i zapewni najwyższą jakość usług. Kto jak kto, ale nasz Klient jest zawsze dla nas na wagę złota! Kolejnym etapem naszej współpracy będzie udanie się do kancelarii notarialnej. Oczywiście, nasza firma posiada własnych notariuszy, natomiast jeżeli zależy Ci na kimś sprawdzonym dla Ciebie, to my dołożymy wszelkich starań, żeby ułatwić Ci tą decyzję. Pojedziemy nawet daleko jeżeli będzie taka potrzeba. Robimy wszystko, aby nasi Klienci czuli się z nami naprawdę bezpiecznie. Pewnie zastanawiasz się co dalej? Jeżeli notariusz nie wyrazi sprzeciwu i uzna, że wszelkie dokumenty i umowy są legalne, a urzędy wyrażają zgodę na transakcję, to w za jego zgodą finalizujemy transakcję w przeciągu 48 godzin. Ty dostajesz gotówkę prosto do rąk własnych, a my odbieramy od Ciebie klucze. Zdecydowaną korzyścią dla naszych Klientów jest to, że w ciągu kilku dni mają naprawdę spory zastrzyk gotówki, którą mogą wykorzystać na różne sposoby.

Sprawdź również: https://kupujemym.pl/skup-nieruchomosci-z-lokatorami/

Co się dzieje z mieszkaniem po transakcji?

Wiele osób zastanawia się jakie są losy mieszkania po skupie nieruchomości. Przede wszystkim naszym punktem honoru jest doprowadzenie mieszkania do świetnego stanu. Zespół naszych architektów, firm budowlanych tworzy nową perełkę. Nasze mieszkania są aranżowane na różne style, od nowoczesnego po styl klasyczny. Koszty remontu bierzemy na siebie. Jeżeli mieszkanie jest już doprowadzone do dobrego stanu, to znajdujemy na nie nowego kupca lub po prostu wynajmujemy jako firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Nasze nowe mieszkania naprawdę nie potrzebują długiego okresu czasu, aby zostały sprzedane czy wynajęte, ponieważ są naprawdę w bardzo dobrej i okazyjnej cenie. Warto stale przeglądać oferty na naszej stronie internetowej, ponieważ nowe oferty pojawiają się praktycznie co kilka dni. Szczycimy się szybkim skupem nieruchomości cały kraj, jednak z całą pewnością jesteśmy liderem na rynku nieruchomości jeżeli chodzi o obrót taki jak sprzedaż czy wynajem. Wejdź na naszą stronę już dziś i przejrzyj nasze oferty. Możesz również bezpośrednio skontaktować się z naszym agentem nieruchomości lub umówić się z nim na spotkanie online.

Jeżeli tekst Państwa zainteresował, zapraszamy do naszej wyceny nieruchomości https://kupujemym.pl/wycena-online/

----- artykuł promocyjny ---