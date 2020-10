Te restauracje dowiozą Ci jedzenie

Mimo ciężkiej sytuacji spowodowanej zamknięciem lokali gastronomicznych dla odwiedzających klientów, cały czas pozostaje opcja zamówienia jedzenia z dowozem. Jest to na tyle ważne, ponieważ nie każdy ma czas gotować. Dzięki serwisowi NaWynos, macie cały czas dostęp do aktualnej listy restauracji, z których wciąż można zamawiać posiłki, a co teraz najważniejsze, można to uczynić bez kontaktu z dostawcą.

Serwis NaWynos dokłada wszelkich starań, aby jak najsprawniej i najbezpieczniej pośredniczyć w składaniu zamówień między Wami, a restauracjami. Zalecamy metodę płatności online: przelewem lub poprzez BLIK. Przy takim sposobie zamawiania, możemy dopisać także, aby kierowca zapukał i zostawił jedzenie przed drzwiami. Wszystko dla bezpieczeństwa. Oto lista czynnych restauracji z NaWynos z ich aktualnymi rabatami Rabat 25%: RS13 – Burger & Pizza Rabat 20%: Ristorante & Pizzeria Epoca Rabat 15%: Amore Mio Pizza & Grill Chiński Meksyk Pizzeria u Benka Rabat 11%: King Rooster Restauracja Chicago Rabat 10%: Kukuła Healthy Food - Dieta Pudełkowa Art Restauracja Libańska CIAO BELLA - Restauracja i Pizzeria Frentzza - Pizza & Friends Nowa Holandia Restauracja Elblążanka Rabat 9%: Woody`s Premium Burgers Rabat 8%: Street Bar & Grill Rabat 6%: Kebab King Royal Rabat 5%: Buła Food & Fit Catering Dietetyczny Pizzeria "PizzaNaCzas" Bar Kalinka Bistro "Do Syta" Bistro Burger TATANKA Dżin Pizza & Kebab Epoca Osteria Figa ze smakiem HOT KING Modosa Restauracja Azjatycka Oliwka Pizzeria i Restauracja Pasta&Pizza House Pizzeria Rukola Propaganda - Restauracja w stylu PRL Restauracja Duchówka Restauracja Przy Bramie Restauracja Stara Karczma Restauracja Zmysły RODEO PIZZA Sąsiedzi Słodkawa Soho - Strefa Burgera Sułtan Kebab Tamago Sushi Bar Tattoo Pizza Vegan Spot Złoty Żuraw Restauracje mają też opcję zamówienia jedzenia online z odbiorem osobistym (nie płacicie wtedy za dostawę). Jest to idealne rozwiązanie np. dla osób wracających z pracy. Aby złożyć zamówienie wystarczy wejść w NaWynos. Życzymy smacznego.

