 Te spodnie męskie warto mieć w szafie. Jakie modele będą pasować do wszystkiego?

Spodnie męskie to podstawa garderoby każdego mężczyzny, dlatego w szafie warto mieć modele dobrane w przemyślany sposób. Jakie fasony, kolory i wzory nie wychodzą z mody i sprawdzają się w wielu stylizacjach? Oto trzy modele spodni męskich, które przydadzą się każdemu.

Spodnie męskie, które warto mieć w szafie: klasyczne jeansy

Jeansy męskie mają długą historię, ale mimo upływu lat nie tracą na popularności. Nic dziwnego. Trudno byłoby znaleźć dla nich równie uniwersalną alternatywę. Dobrze dobrane spodnie męskie z jeansu świetnie sprawdzą się nie tylko na co dzień, ale też w luźniejsze dni w biurze czy podczas wieczornych wyjść z przyjaciółmi. Modne jeansy możemy nosić na wiele sposobów. Pasują do T-shirtów, bluz i sportowego obuwia, ale znakomicie współgrają też z koszulami w casualowym wydaniu czy skórzanymi półbutami.

Dobrze leżące jeansy męskie to z pewnością jeden z niezbędnych elementów garderoby. Aby mieć pewność, że będą świetnie wyglądać, posłużą przez lata i z powodzeniem odnajdą się w wielu stylizacjach, warto w przemyślany sposób dobrać krój, kolor i rozmiar. Do wyboru mamy:

- Jeansy męskie skinny – czyli klasyczne rurki. Dla panów lubiących mocniej dopasowane spodnie,

- Jeansy regular fit/straight – z prostą nogawką. Są ponadczasowe i pasują do każdego typu męskiej sylwetki,

- Jeansy loose fit – z szeroką nogawką. To idealna opcja dla fanów miejskich, sportowych stylizacji.

Najbardziej uniwersalne będą niebieskie jeansowe spodnie męskie w ładnym, stonowanym odcieniu. W szafie warto mieć przede wszystkim gładkie, bez przetarć i dziur. Taki model będzie pasował zarówno do codziennych, jak i bardziej formalnych stylizacji.

Eleganckie spodnie męskie? Czarne, o prostym kroju sprawdzą się przy wielu okazjach

Nawet jeśli na co dzień wybierasz wygodne dresy, w twojej szafie nie może zabraknąć eleganckich spodni, które mogą przydać się w najmniej oczekiwanych momentach. Warto postawić na czarne, gładkie, wykonane z dobrej jakości materiału, z prostymi nogawkami. Takie spodnie męskie będą dobrą bazą ubioru do pracy, na rozmowę kwalifikacyjną, na randkę, na wieczór czy na rodzinną uroczystość. Wystarczy połączyć je z koszulą i marynarką oraz skórzanymi półbutami, by wyglądać elegancko bez konieczności zakładania garnituru.

Spodnie męskie chinos – modny fason na co dzień i do biura

Szukasz czegoś mniej oficjalnego od spodni garniturowych, ale bardziej eleganckiego od jeansów? Złotym środkiem będą spodnie męskie chinos. Ich prosty krój ze skośnymi kieszeniami po bokach jest ponadczasowy i rewelacyjnie sprawdza się przy wielu okazjach. Szczególnie warte zakupu są modele w stonowanych kolorach, jak beż, granat czy szarość. Jeśli poszukujesz idealnych, sprawdź tutaj: https://allani.pl/wyszukaj/spodnie-meskie.

Spodnie męskie chinosy będą dobrze wyglądać w połączeniu z koszulą w kratę, T-shirtem, koszulką polo, gładkim swetrem czy golfem. Zgraną całość stworzą też z marynarką i różnymi fasonami obuwia: od półbutów, przez mokasyny, aż po skórzane sztyblety. Kiedy je nosić? Na co dzień, do biura, a nawet na imprezy w rodzinnym gronie.