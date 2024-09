 Technik usług fryzjerskich - 5 powodów, dla których warto wybrać tą drogę kariery

Fryzjerstwo to coś więcej niż rzemiosło. Dla wielu osób to pasja, którą można przerodzić w sztukę i sposób na życie. Czy zawód fryzjera ma jeszcze rację bytu i warto się kształcić w tym kierunku? Przekonamy cię, że tak.

Popyt na usługi fryzjerskie nigdy nie zniknie

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój nowych technologii, które mogą wyprzeć z rynku niektóre zawody. Wiele osób pracujących umysłowo z niepokojem patrzy w przyszłość, zastanawiając się, czy już niebawem ich zadania będzie wykonywała sztuczna inteligencja. Zagrożenie to jest jak najbardziej realne, jeśli nie teraz, to w najbliższych dekadach.

Natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby zawód fryzjera został zautomatyzowany. Tu zawsze będzie potrzebna ludzka kreatywność i bezpośredni kontakt z klientem. W dobie istotnych zmian na rynku pracy fryzjerzy mogą spać spokojnie. Popyt na ich usługi na pewno nie zmaleje.

Fryzjerem można być wszędzie

To zawód międzynarodowy – w każdym kraju ludzie chcą ładnie wyglądać i dbać o włosy. Decydując się na zawód technika usług fryzjerskich, można planować swoja przyszłość w dowolnym miejscu. Oczywiście nie można zapomnieć o nauce języka – im lepiej się go opanuje, tym łatwiej będzie wejść na rynek w innym kraju.

Między innymi dlatego warto wybrać technikum Olsztyn na miejsce zdobywania zawodu fryzjera. Szkoła średnia nie tylko uczy fachu, ale też dostarcza wykształcenia ogólnego, w tym naukę języków obcych.

Bycie fryzjerem oznacza dużą elastyczność

To fryzjer decyduje, czy chce pracować u kogoś w salonie, otworzyć własny punkt czy też woli świadczyć swoje usługi w domu klienta. Ten ostatni wariant mocno zyskuje na popularności, szczególnie wśród panów, którym zależy „tylko” na strzyżeniu.

Fryzjerzy nie mają sztywnych godzin pracy. Fachowcy w tej branży sami decydują, ile godzin dziennie lub tygodniowo chcą pracować. Jeśli są samodzielnymi przedsiębiorcami, mogą w pełni dopasować grafik do swojego stylu życia i potrzeb. Urlop trzy razy w roku? Ależ oczywiście!

Fryzjerstwo gwarantuje kontakt z ludźmi

Technik usług fryzjerskich to idealny kierunek dla osób, które cenią sobie kontakt z ludźmi. W zawodzie fryzjera ciągle poznaje się nowe osoby, nawiązuje nowe kontakty – nie ma mowy o nudzie i stagnacji. Okazją do tego mogą być nie tylko codzienne czynności zawodowe, ale też szkolenia, targi branżowe itp. Z tego też powodu fryzjer to idealny zawód dla ekstrawertyków, ale też osób o dużej empatii i umiejętności słuchania.

Satysfakcja z pracy

Fryzjerstwo to zawód, który może nieść dużą satysfakcję z tego, co się robi. Tu efekty są widoczne natychmiast, co przekłada się nie tylko na zadowolenie klienta, ale też samego fryzjera.

Fryzjerstwo to coś więcej niż tylko praca nad fryzurą. W praktyce to praca nad wizerunkiem, a każda zmiana go na lepsze ma prawo nieść satysfakcję.

Dodajmy do tego jeszcze satysfakcję finansową, bo dobrzy fryzjerzy nie narzekają na stan swojego konta. Nie muszą też zabiegać o klientów. Ich terminarz zwykle jest wypełniony wiele miesięcy naprzód i to niezależnie od cennika. Najlepsi w branży utalentowani fryzjerzy mogą się pochwalić zarobkami znacznie przewyższającymi średnią krajową.

