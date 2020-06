Tego nie można przegapić! Fantastyczne wakacje i półkolonie w Małym Europejczyku!

Kiedy większość przedszkoli jest zamkniętych w wakacje, a elbląskie szkoły nie organizują półkolonii, Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu zaprasza dzieci do letniego wypoczynku i wspaniałej zabawy na organizowanych półkoloniach. Tu nie ma miejsca na nudę! Odpoczywamy i bawimy się cały czas! Zobacz zdjęcia.

Wakacje i półkolonie w Elblągu

Przestronny, kolorowy, baśniowy i najnowocześniejszy budynek przedszkolny w Elblągu. Olbrzymie, pełne kolorów i doskonale wyposażone sale. Rozległy plac zabaw, z górkami, boiskami, miejscami zabaw i basenami.

W takim otoczeniu Żłobek, Przedszkole i Zerówka „Mały Europejczyk” w Elblągu organizuje wakacyjne półkolonie w Elblągu dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat (czyli dzieci przedszkolnych i z klas 1,2,3 szkoły podstawowej). Można wybrać dla dziecka dowolny okres w ciągu wakacji. Taki jak Państwu najbardziej pasuje.

Ważne: ostatni tydzień sierpnia „Mały Europejczyk” też odpoczywa i w tym czasie jest zamknięty. Cena za dwa tygodnie wakacji w Małym Europejczyku to tylko 900 zł. Tydzień półkolonii kosztuje 450 zł. Jeśli rodzic chce przyprowadzić dziecko na kilka konkretnych dni, to jeden dzień pobytu kosztuje 90 zł.

W tej cenie dzieci mają zapewnione:

- pełne wyżywienie w Małym Europejczyku, który posiada własną kuchnię (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).

- fachową opiekę nauczycieli wychowania przedszkolnego od godz. 6.30 do 17.00

- liczne wyjścia, atrakcje, zabawy, gry,

- wspaniałe atrakcje w salach zabaw,

- aktywny wypoczynek na olbrzymim (2000 m2), częściowo zadrzewionym placu zabaw z basenami, boiskami, miejscami do gier i zabaw w piasku.

* w piątki „Pidżama Party” - dzieci zostają w przedszkolu na noc, mając zapewnioną opiekę, zagwarantowaną dobrą zabawę i wyżywienie. Rodzice odbierają swoje pociechy w sobotę do godz. 13.00.

*Pidżama Party odbywa się przy odpowiedniej ilości chętnych dzieci.

Gwarantujemy, że każde dziecko w tym wielu znajdzie tu wiele przygód, wspaniałych atrakcji i dobrej zabawy.

Oferta wakacyjna Niepublicznego Artystyczno-Językowego Żłobka i Przedszkola „Mały Europejczyk” w Elblągu jest tak przygotowana, by zagospodarować dziecku czas od godz. 6.30 aż do godz. 17:00. Nie ma więc tu czasu na nudę. Do ostatniej niemal chwili dzieci świetnie się bawią i przy okazji uczą.

Wakacyjne półkolonie Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Mały Europejczyk” w Elblągu to nie tylko fantastyczne miejsce dla dzieci, ale również wielkie wsparcie i pomoc dla rodziców, którzy po urlopie muszą już wrócić do pracy a dzieci nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki.

Zastanawiasz się nad zerówką dla dziecka? Wypróbuj ofertę Małego Europejczyka

Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu prowadzi również klasy zerowe w swojej placówce. Chciałbyś, aby Twoje dziecko zostało doskonale przygotowane do edukacji szkolnej? Zapisz je na próbę, na wakacyjne półkolonie w „Małym Europejczyku” i zobacz, jak będzie się tu świetnie bawiło i uczyło. Właśnie w Małym Europejczyku może uczęszczać do klasy zerowej. Oprócz normy programowej mamy również zajęcia językowe (j. angielski), zajęcia artystyczno-plastyczne oraz wiele ciekawych dla dzieci edukacyjnych atrakcji.

Półkolonie wakacyjne w „Małym Europejczyku” to doskonała okazja sprawdzenia czy dziecku, które ma pójść od września do zerówki spodoba się w najnowocześniejszej placówce w Elblągu. Promocyjna oferta wakacyjna „Małego Europejczyka” specjalnie dla Twojego dziecka.

Zastanawiacie się czy zapisać swoje dziecko do najlepszej placówki oświatowej w Elblągu jaką jest Żłobek, Przedszkole i Zerówka „Mały Europejczyk”? Wakacje i półkolonie u nas to najlepszy moment na to aby się o tym przekonać i poznać opinię własnego dziecka.

Jeśli podczas wakacyjnego pobytu w „Małym Europejczyku” zdecydujecie się zapisać od września swoją pociechę do przedszkola czy zerówki i dziecko zostanie w ten sposób kolejnym „Małym Europejczykiem”, to promocyjna cena za rok pobytu w przedszkolu czy zerówce wynosi tylko 690 zł z pełnym wyżywieniem (własna kuchnia – śniadania, dwudaniowe obiady, podwieczorek), zajęciami edukacyjnymi (w tym j. angielski codziennie), zabawami, wycieczkami, wieloma atrakcjami, olbrzymim, dobrze wyposażonym placem zabaw (2000 m kw).

Przypominamy, że w „Małym Europejczyku” funkcjonuje również żłobek. Dziecko w wieku żłobkowym można do nas zapisać w każdej chwili.

Dni Otwarte w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu

Chcesz najpierw sprawdzić czy Twojemu dziecku spodoba się w „Małym Europejczyku”? Trwają właśnie Dni Otwarte w naszym przedszkolu. Jeszcze 24 czerwca w godzinach od 12.00 do 19.00 możecie odwiedzić z dzieckiem naszą placówkę i przekonać się jak wiele możemy Wam zaproponować.

515 406 883

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu

ul. Dąbrowskiego 33/1, 82-300 Elbląg

e-mail: przedszkole@malyeuropejczyk.elblag.pl

