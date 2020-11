Telefony komórkowe zamiast smartfona - czy dzisiaj ktoś korzysta z tego rozwiązania?

Przyzwyczailiśmy się już do dotykowych ekranów naszych smartfonów, w których mieści się właściwie cały nasz świat. Ze smartfona robimy zakupy, płacimy rachunki, odbieramy meile. Niemal każdy ma go w swojej kieszeni. Kiedy jednak cofniemy się zaledwie kilka lat wstecz, przypomnimy sobie telefony, które służyły głównie do dzwonienia i wykonywania połączeń. Czy dzisiaj ktoś jeszcze korzysta z takich telefonów?

Telefony komórkowe wciąż popularne



Telefon komórkowy to nie do końca to samo, co smartfon. Smartfony mają wbudowanych setki funkcji, służą nie tylko do dzwonienia i smsowania, ale także do wielu innych czynności. Mają połączenie z internetem, świetne aparaty i dotykowy ekran. Telefony komórkowe w tradycyjnym tego słowa znaczeniu to proste urządzenia, które służą do wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych. Korzystają z nich seniorzy, ale także osoby, którym nie zależy na dodatkowych funkcjach, osoby szukające rozwiązania prostego i niewymagającego.





Jaki telefon komórkowy wybrać?





Zaletą telefonów komórkowych jest przede wszystkim niska cena w porównaniu z ceną, jaką musimy zapłacić za smartfony. Dla przykładu, za telefon komórkowy marki Maxcom MM 129, posiadający dwa sloty na kartę SIM, Bluetooth i aparat 0,8 MPix zapłacimy jedynie niecałe 72 zł. Cena zależna jest od przekątnej ekranu, a większość urządzeń posiada zbliżone do siebie funkcje. Wśród najbardziej kultowych modeli jest oczywiście popularna Nokia 3310 z dwoma slotami na kartę SIM i aparatem z matrycą 2 MPix.





Telefon komórkowy do zadań specjalnych





Wśród dostępnych modeli telefonów komórkowych są także modele specjalne. Należy do nich np. Emporia Pure V25. przeznaczona w szczególności dla seniorów. Jest pozbawiona specjalnie zaawansowanych funkcji, ale posiada duże, wyraźne i czytelne przyciski, z którymi poradzi sobie nawet osoba niedowidząca. Ciekawym modelem jest także Maxcom MM 715 BB SOS w komplecie z bransoletką SOS, która pozwala na szybkie wezwanie pomocy w razie potrzeby. Do telefonów komórkowych o wyjątkowych parametrach należy także Maxcom Strong MM 920, przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach. Cechuje się niezwykłą wytrzymałością i trwałością. Nie straszny mu nawet upadek z dużej wysokości.

Czy warto kupić telefon komórkowy?

Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Niewątpliwie jednak, tradycyjne telefony komórkowe mają wiele zalet, w należy do nich przede wszystkim łatwość i intuicyjność obsługi oraz niska cena. Takie telefony są także z zasady mniej awaryjne.

--- art promocyjny ---