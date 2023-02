 Telewizory OLED 2023 - przegląd najlepszych modeli w różnych cenach

Zakup telewizora to inwestycja na lata. Szukasz modelu, który zapewni Ci niezrównaną jakość obrazu? Postaw na OLED! Co to jest i które odbiorniki z tego rodzaju matrycą cieszą się obecnie największą popularnością? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz model skrojony pod swoje potrzeby!

Co to jest OLED? Krótkie wyjaśnienie

OLED to skrót od pierwszych liter technologii Organic Light Emitting Diode – Organicznej Diody Elektroemisyjnej. Do ich produkcji wykorzystywane są organiczne związki chemiczne, np. polimery. Podczas konstruowania telewizora są one nakładane na płytę wyświetlacza w bardzo podobny sposób do tego, w jaki nakłada się tusz na kartkę w przypadku drukarki atramentowej. Dla uzyskania lepszego efektu proces ten powtarza się kilkadziesiąt razy, aż końcowa warstwa osiągnie odpowiednią grubość.

Wyposażone w taką diodę wyświetlacze w momencie, gdy telewizor jest podłączony do prądu, sprawiają, że ekran świeci światłem samoistnym. Pozwala to uzyskać idealny kontrast i doskonałe podbicie ciemnych kolorów. Gwarantuje również niższe zużycie energii, niż ma to miejsce w przypadku modeli z matrycami starszej generacji.

Telewizor OLED – zestawienie najciekawszych modeli w 2023 roku

Telewizor LG OLE55B23LA 4K 100 Hz Dolby Vision

Wśród marek specjalizujących się w produkcji telewizorów OLED od lat wiedzie prym jedna marka: LG. Model OLE55B23LA to jeden ze sztandarowych produktów w ich obecnej ofercie. Wyposażono go w matrycę o przekątnej 55 cali; z powodzeniem sprawdzi się więc on zarówno w salonie, jak i większej sypialni. Dzięki procesorowi α7 Gen 5 AI wspieranemu przez sztuczną inteligencję wyświetlane obrazy zaskakują swoją głębią oraz dokładnym oddaniem szczegółów. Efekt ten został podbity również przez funkcję Dynamic Tone Mapping, dającą wrażenie jeszcze naturalniejszej gry świateł.

Sporym udogodnieniem może być także obecność systemów webOS i ThinQ AI, które na podstawie Twoich upodobań dobiorą film czy program telewizyjny idealnie skrojony pod Twój gust.

Telewizor LG 77B23LA 4K OLED 100 Hz Dolby Vision

Wśród telewizorów w naszym zestawieniu sygnowanym logo LG nie mogło zabraknąć modelu z serii 77B23LA. Także i w tym przypadku mamy do czynienia z procesorem α7 piątej generacji, funkcją Dynamic Tone Mapping oraz systemem webOS i ThinQ IQ. Od poprzednika wyróżnia go jednak imponującej wielkości ekran – aż 77 cali – który zapewni Ci jakość porównywalną do tej, z jakąś można spotkać się na sali kinowej.

Mnogość rozwiązań dla graczy – na przykład tryb optymalizacji gier – przypadnie do gustu osobom, które od czasu do czasu lubią pograć na konsoli. Asystent Google pozwoli Ci zaś na łatwe sterowanie urządzeniem czy wyszukiwanie informacji.

Telewizor Sony XR65A80K OLED, GoogleTV

Czas na model od kolejnego giganta w kategorii telewizorów, czyli Sony. Jego 65-calowy model XR65A80K od wielu miesięcy nie schodzi z list konsumenckich hitów sprzedażowych. Decyduje o tym szereg rozwiązań charakterystycznych dla urządzeń z segmentu premium. Należą do nich: duży rozmiar ekranu, wysokiej jakości matryca (tu oprócz technologii OLED mamy również do czynienia z 4K i częstotliwością odświeżania 100 Hz), nowoczesne rozwiązania z zakresu audio, czyli np. obecność trzech siłowników wprowadzających ekran w niewidoczne wibracje, co sprawia wrażenie, jakby cały ekran był głośnikiem, czy możliwość sterowania telewizorem za pomocą gestów.

Dzięki usłudze Bravia Core możesz streamingować na nim setki filmów w najwyższej jakości obrazu – bez względu na to, na jaki gatunek masz w danym momencie ochotę. Telewizor XR65A80K to także ukłon w stronę ekologii: wykorzystane w nim tworzywo Sony SORPLAS™ nadaje się do recyklingu aż w 85%. Subtelna minimalistyczna ramka nie rzuca się w oczy i sprawia, że możesz w pełni delektować się dziejącą się na ekranie akcją.

Telewizor LG OLED42C21LA 4K 100 Hz Dolby Vision DVB-T2/HEVC

Ostatnią z propozycji jest najtańszy model w naszym zestawieniu, czyli telewizor OLED42C21LA. Jego ekran ma przekątną 42 cali, co czyni go doskonałym wyborem do sypialni, pokoju dziecięcego czy do domku letniskowego. Niewysoka cena nie oznacza jednak kompromisów w kwestii jego specyfikacji. Dla wzmocnienia efektu wzbogacono go bowiem m.in. w technologię Brightness Booster, zwiększającą luminację nawet o 20%.

Dzięki obecności systemu SmartTV oraz dostępowi do najpopularniejszych aplikacji streamingowych, jak Netflix, Amazon Prime, HBO Go czy Apple TV z łatwością przemienisz go w multimedialne centrum rozrywki.

Za niczym niezmąconą przyjemność podczas gry odpowiadają z kolei takie rozwiązania, jak NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium i VRR. Nie bez znaczenia jest też fakt, że to jeden z pierwszych telewizorów na rynku obsługujących Dolby Vision Gaming 4K przy 120 Hz, za sprawą którego nawet najnowsze tytuły będą działać płynnie i bez irytujących lagów. A jeśli znudzi Cię dotychczasowa kolekcja gier, zajrzyj do takich aplikacji, jak GeForce Now i Stadia i wybierz dla siebie coś zupełnie nowego.

