 Ten smartfon naładujesz w mniej niż 20 minut. Sprawdź, co jeszcze oferują współczesne technologie

Jakie cechy powinien mieć dobry smartfon? Dziś liczy się niezły wyświetlacz, szczegółowe, naturalne zdjęcia, mocny procesor, obsługa 5G i jak najszybsze ładowanie telefonu. Wysoką jakość i dobre parametry techniczne oferują flagowce wielu znanych marek, jednak trzeba za nie zapłacić kwotę niebezpiecznie zbliżającą się do 10 tys. zł, a nawet ją przekraczającą. Czy naprawdę nie jest możliwe wyprodukowanie zdecydowanie tańszego, a jednocześnie dobrego smartfona? Oczywiście, że tak, co udowadnia Xiaomi.

Elegancki, oszczędny design oraz funkcjonalne rozmieszczenie gniazd i przycisków

Smartfon Xiaomi 12 Pro posiada wiele zalet. Odznacza się minimalistycznym designem - front telefonu to przede wszystkim duży wyświetlacz o przekątnej 6.73 cala pokryty szkłem Gorilla Glass 7 Victus. Zmatowiony tył smartfona w lewym górnym narożniku lekko połyskuje wyspą aparatów. Poniżej niej umieszczony jest napis Xiaomi 5 G, ledwo widoczny w przypadku jaśniejszych odcieni obudowy.

Na lewej krawędzi telefonu umieszczono przycisk odblokowania ze wbudowanym czytnikiem linii papilarnych oraz przycisk regulacji głośności. Prawa krawędź jest wolna, a na dolnej znajduje się gniazdo na 2 karty nano SIM. Warto podkreślić, że w tym modelu obydwie karty mogą obsługiwać technologię 5G. Obok gniazda na karty zlokalizowano wyjście USB-C oraz podwójny głośnik stereo. Drugi głośnik, również podwójny, jest umieszczony na górnej krawędzi smartfona i sąsiaduje z diodą IR.

Wyświetlacz AMOLED o świetnych parametrach

Elegancki design i funkcjonalność to nie jedyne zalety Xiaomi 12 Pro. Do atutów smartfona należy zaliczyć również wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli. Ekran jest doceniany przez użytkowników także z innych powodów – oferuje doskonałe odwzorowanie kolorów, dobre kąty widzenia oraz świetną maksymalną jasność na poziomie 1500 nitów. Na uwagę zasługuje również wysoki współczynnik kontrastu i obsługa technologii HDR10+.

Do ważnych cech monitora 12 Pro należy także wysoka częstotliwość odświeżania (opcjonalnie aż 120 Hz Adaptive Sync Pro). Wymieniając zalety wyświetlacza, nie można nie wspomnieć o 480 Hz próbkowaniu dotyku, dzięki któremu telefon bardzo szybko reaguje na ruch palca po ekranie. Rozwiązanie to przypadnie do gustu szczególnie graczom, pozwalając na osiąganie lepszych wyników.

Selfie i tylne aparaty Xiaomi 12 Pro

Frontowy aparat do selfie został wyposażony w 32 Mpx matrycę ze światłem 2.45. Pozwala na robienie zdjęć o naturalnych barwach i dużej szczegółowości. Używając selfie w 12 Pro po raz pierwszy, zwróć uwagę na to, że funkcja upiększania włącza się automatycznie. Jeśli więc chcesz uzyskać zdjęcie naturalne, musisz ją najpierw wyłączyć.

Tylne kamery smartfona 12 Pro od Xiaomi to trzy obiektywy:

- aparat główny, szerokokątny 50Mpx ze światłem 1.9 i funkcją binowania 4 mniejszych pikseli w 1 duży piksel 2,44 μm;

- ultraszerokokątny aparat 50 MMpx ze światłem 2.2 i kątem widzenia 115°;

- teleobiektyw 50Mpx ze światłem 1.9 i ogniskową 48 mm.

Xiaomi 12 Pro charakteryzuje się zdjęciami o bardzo dobrej szczegółowości i świetnym odwzorowaniu kolorów. W smartfonie zastosowano nową technologię ogniskowania z algorytmem uczenia się i śledzenia obiektów. Dzięki temu obiektyw doskonale „widzi” poruszające się obiekty, zapewniając bardziej wyraziste zdjęcia w ruchu.

Niecałe 20 minut do pełnego naładowania? To robi wrażenie!

Marka Xiaomi identyfikowana jest już od dłuższego czasu z bateriami o dużej pojemności i długimi czasami między ładowaniami w produkowanych smartfonach. Oczywiście 12 Pro nie jest pod tym względem wyjątkiem. Jego akumulator ma pojemność 4600 mAh. Bateria w trybie przyspieszonym ładuje się od 0 do 100 % w zaledwie 18 minut!

Jest to możliwe dzięki inteligentnemu ładowaniu przewodowemu Xiaomi HyperCharge o mocy aż 120W. Warto podkreślić, że tryb standardowy nie jest przy tym dużo wolniejszy – stosując go, można osiągnąć 100 % naładowania w 24 min. Równie imponujące są osiągnięcia ładowania bezprzewodowego. Moc 50 W umożliwia naładowanie baterii od 0 do 100 % w 42 minuty. Należy wspomnieć również o tym, że Xiaomi 12 Pro został wyposażony w możliwość ładowania zwrotnego o mocy do 10 W.