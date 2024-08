 Tickets.pl : recenzja serwisu rezerwacji i zakupu biletów lotniczych

Można porównywać ceny i znaleźć najlepszy bilet lotniczy na dziesiątkach platform, takich jak Skyscanner, Momondo, Expedia, Google Flights czy tickets.pl. Żadna z nich nie jest lepsza od innych, niektóre są bardziej lub mniej popularne lub wygodne dla poszczególnych osób. Dlatego, aby znaleźć tę, która najlepiej Ci odpowiada, zalecamy przetestowanie kilku z nich.

Dziś przyjrzymy się funkcjom, zaletom i wadom jednego z najpopularniejszych wyszukiwarek biletów lotniczych we Francji — tickets.pl. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomoże Ci zrozumieć interfejs strony i być może kupić swój pierwszy bilet lotniczy.

Czym jest tickets.pl

Tickets.pl to wygodny i przyjazny agregator do wyszukiwania i rezerwacji biletów lotniczych, który jest częścią holdingu TTN. Pierwszy bilet lotniczy sprzedano za pośrednictwem serwisu w 2008 roku. Dziś tickets.pl jest jednym z liderów na francuskim rynku wśród platform do planowania samodzielnych podróży.

Jak działa Tickets.pl

Platforma Tickets.pl zbiera dane o lotach od ponad 750 linii lotniczych w Europie i na całym świecie. Jej celem jest uproszczenie wyszukiwania tanich biletów lotniczych na określone trasy i wybrane daty. Użytkownicy tickets.pl mogą sami dostosować wyszukiwanie za pomocą filtrów. Strona ma prosty i intuicyjny interfejs oraz wiele funkcji.

Funkcje Tickets.pl

wybór lotniska wylotu, przylotu i przesiadki, jeśli to konieczne;

ustawienie dogodnych przedziałów czasowych dla wylotu i przylotu;

dostosowanie czasu podróży; ustawienie optymalnego kosztu biletu;

wybór trasy bezpośredniej lub z przesiadkami;

wybór linii lotniczej lub linii lotniczych;

rezerwacja biletów dla maksymalnie 9 pasażerów jednocześnie;

dostosowanie ilości bagażu; rezerwacja biletu na 12 godzin bez płatności.

Dodatkowo, platforma oferuje dziesiątki dodatkowych usług od linii lotniczych lub przewoźnika. Wśród nich: poszukiwanie zagubionego bagażu, zakup posiłków na pokładzie, korzystanie z saloników, pomoc we wszystkich procedurach na lotnisku, ubezpieczenie itp.

Jak zarezerwować i kupić bilet na Tickets.pl

Tickets.pl posiada własny system płatności za bilety lotnicze. W przeciwieństwie do Skyscanner, nie przekierowuje na strony linii lotniczych. Algorytm systemu rezerwuje bilet klienta na 12 godzin, jeśli przewoźnik na to pozwala. Zarezerwowany bilet można zobaczyć i pobrać na stronie w sekcji „Moje konto”.

Zakup biletu lotniczego można dokonać do 364 dni przed wylotem i do czterech godzin przed lotem. Podczas zakupu biletu na stronie tickets.pl, środki są pobierane natychmiast, w przeciwieństwie do płatności bezpośrednio na stronie linii lotniczej, gdzie środki mogą być pobierane w ciągu 30 dni od rezerwacji. Pozwala to na oszczędność, ponieważ kurs wymiany stosowany jest z dnia zakupu, unikając tym samym późniejszych wahań.

Jeśli klient anuluje zamówienie, zwrot środków następuje w ciągu 10 dni roboczych od przetworzenia wniosku, a nie w ciągu 60 dni, jak oferują linie lotnicze.

Ostatecznie, tickets.pl posiada troskliwą obsługę klienta, która otrzymała dziesiątki pozytywnych opinii na międzynarodowej platformie konsumenckiej Trustpilot. Są gotowi pomóc w rezerwacji i zakupie biletów lotniczych 24/7. Dodatkowo, można się z nimi skontaktować telefonicznie, mailowo lub przez czat online.

Multi-destinations

Multi-destinations pozwala samodzielnie stworzyć podróż z kilkoma przystankami, dzięki możliwości łączenia lotów między miastami, a nawet krajami. Na przykład, zaplanować lot z Francji do Włoch, przez Portugalię, aby odwiedzić przyjaciół lub rodzinę w Lizbonie, zwiedzić Porto i wrócić do Lyonu.

Smart-trasa

Smart-trasa to funkcja na stronie Tickets.pl, która automatycznie wybiera optymalne loty z przesiadkami, łącząc loty różnych linii lotniczych, w przeciwieństwie do filtra „Przesiadki”, który działa tylko z jedną linią lotniczą. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki temu podróżny nie musi samodzielnie wyszukiwać i łączyć lotów tanich linii lotniczych, aby zaplanować podróż bez dodatkowych wydatków.

Podsumowanie na temat Tickets.pl

Tickets.pl konkuruje z innymi firmami pomagającymi klientom znaleźć tanie bilety lotnicze. Platforma ma przejrzysty interfejs, wygodne filtry i profesjonalny zespół obsługi klienta, który może odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiązać problemy z rezerwacją lub zakupem biletów. Ponadto, posiada kilka specjalnych funkcji, takich jak smart-trasa. Zostały one zaprojektowane, aby wyszukiwanie, rezerwacja i zakup biletów były proste, wygodne i korzystne. Proszę zaplanować przynajmniej raz podróż z tickets.pl, aby odczuć wszystkie zalety. Życzymy udanej rezerwacji i podróży!

--- artykuł sponsorowany ---