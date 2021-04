Tlenoterapia dla osób 50+ za pół ceny! Tylko w gabinecie OXYPower w Elblągu

Masz 50 i więcej lat? Z zabiegów w komorze hiperbarycznej OXYPower w Elblągu skorzystasz za pół ceny! Z myślą o osobach starszych i schorowanych wprowadzamy do oferty akcję promocyjną Zdrowy Senior. Tylko u nas każda osoba od 50 roku życia wzwyż, za pojedynczy zabieg tlenoterapii zapłaci nie 100 zł, a jedynie 50 zł! Nie czekaj, umów się na wizytę w naszym gabinecie przy ul. Pomorskiej 45A. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji i przekonaj się, jak zbawienne efekty przyniesie Twojemu organizmowi czysty tlen. Zobacz zdjęcia.

Terapia tlenem hiperbarycznym to sprawdzona, bezbolesna, nieinwazyjna i bezpieczna metoda leczenia trudno gojących się ran oraz wielu schorzeń: zapalnych, ostrych, przewlekłych i tych pourazowych. Dzięki zabiegom, tlen w ilości zwiększonej nawet piętnastokrotnie, dociera do wszystkich komórek ciała, znacznie zwiększając ich regenerację.

Jakie efekty daje regularna tlenoterapia?

- wspomaga wzrost produkcji kolagenu i przyspieszają odnowę skóry

- odżywia tkanki

- usuwa toksyny, a co za tym idzie opóźnia procesy starzenia się

- pomaga utrzymać optymalną wagę ciała

- zwiększa przemianę materii i regenerację

- przyspiesza powrót do zdrowia po zabiegach medycznych

Akcja Zdrowy Senior to doskonała okazja do zrobienia prezentu mamie, tacie, babci lub dziadkowi, którzy ukończyli 50 rok życia. Jeśli chcielibyście zadbać o ich zdrowie, to zachęcamy do zakupu w ramach akcji vouchera na zabiegi tlenoterapii w promocyjnej cenie 50 zł za godzinną sesję. Akcja jest limitowana czasowo.

Uwaga!

- z akcji mogą skorzystać jedynie osoby 50+

- maksymalnie jedna osoba może skorzystać z 10 zabiegów w promocyjnej cenie 50 zł za godzinną sesję

- w ramach akcji nie obowiązują darmowe wejścia przysługujące w standardowej ofercie przy zakupie vouchera

Chcesz wiedzieć więcej o tym jak działa terapia tlenem i jakie choroby leczy?

Zadzwoń do nas i zarezerwuj termin już teraz.

Takie ceny tylko u nas. Nie przepłacaj

Jeśli korzystałeś już z zabiegów tlenoterapii w innych gabinetach, wybierz OXYPower i NIE PRZEPŁACAJ! Tylko nasz gabinet hiperbaryczny oferuje tak korzystne ceny i rabaty w Elblągu i okolicach. Będąc naszym stałym klientem, dostajesz od nas DARMOWE wejścia na zabiegi! Czego chcieć więcej? Matematyka nie kłamie. Im więcej zabiegów zamawiasz w pakiecie, tym cena pojedynczej wizyty jest niższa.

Przykładowo cena pojedynczego godzinnego zabiegu wynosi 100 zł, ale wykupując u nas karnet na 30 wejść zapłacisz nie 3000 zł, a jedynie 2100 zł (cena jednego zabiegu spada do 70 zł!). W ten sposób oszczędzasz aż 900 zł, a do tego dostajesz 5 wejść gratis! Tego nie zaoferuje Ci nikt inny.

Zapoznaj się z naszym cennikiem i umów się na wizytę.

Otwieramy wypożyczalnię koncentratorów tlenu

W ostatnich dniach oferta gabinetu OXYPower została poszerzona o możliwość wypożyczenia koncentratorów tlenowych. Od teraz każdy zainteresowany ma możliwość wypożyczenia urządzenia i skorzystania z niego we własnym domu. Cena wypożyczenia koncentratora wynosi jedynie 50 zł za dobę.

Koncentratory tlenu są bardzo pomocne dla osób z niską zawartością tlenu we krwi. Zakup takiego urządzenia to duży, jednorazowy koszt rzędu kilku tysięcy złotych, do tego dochodzi konieczność zapewnienia opieki techniczno-serwisowej. Idealnym rozwiązaniem jest wynajem koncentratora tlenu. Oferowane przez OXYPower koncentratory tlenowe amerykańskiej firmy DeVilbiss są bardzo łatwe w obsłudze, ciche i niezawodne. Przepływ tlenu wynosi 5 litrów na minutę.

W naszym gabinecie przeszkolimy Cię z korzystania z urządzenia oraz odpowiemy na wszelkie pytania.

