 Top 10 miejsc na wakacje w Turcji - poradnik dla podróżnych

Przygotuj się na nadchodzący urlop. Wyjedź do Turcji z listą najciekawszych atrakcji, pięknych plaż i wyjątkowych budowli, by nie tracić już cennych chwil na ich wyszukiwanie.

Moda na wakacje w Turcji

Na urlop w Turcji decyduje się każdego roku spora grupa Polaków. To rozwiązanie stosunkowo niedrogie, biorąc pod uwagę warunki pogodowe. Zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi staje się coraz większe wraz ze wzrostem cen w typowo wakacyjnych kurortach w naszym kraju, a także z coraz lepszymi udogodnieniami związanymi z transportem zagranicznym.

Możliwość skorzystania z samolotu i zakupu tanich biletów lotniczych sprawia, że niekiedy dotarcie do innego kraju staje się szybszą i tańszą opcją, niż przejazd własnym samochodem nad Bałtyk lub w nasze rodzime góry. Sprawdźmy zatem, co zobaczyć w Turcji, jakie miejsca odwiedzić, by móc uznać wakacje za atrakcyjne i cieszyć się dobrze zorganizowanym urlopem.

Top 10 najatrakcyjniejszych miejsc w Turcji

Turcja wakacje? - Marzy Ci się ten kierunek? Przygotowując swoją listę punktów do odwiedzenia, uwzględnij nasze propozycje.

1. Kapadocja

Bajkowa kraina, która kojarzy się przede wszystkim z podziemnymi miastami wykutymi w skałach, balonami na ciepłe powietrze oraz tufowymi stożkami określane również mianem "księżycowych". W Kapadocji można liczyć na zupełnie niesamowite widoki, pejzaże, jakich nie ma nigdzie indziej, a co za tym idzie kadry godne prawdziwych mistrzów fotografii.

2. Stambuł

Niegdyś stolica Cesarstwa Rzymskiego, obecnie jedno z największych miast świata. Jego bogata historia zachwyca i sprawia, że miasto to ma absolutnie wyjątkowy klimat. Stambuł to nie lada gratka dla fanów starych zabudowań, kościołów, pałaców, meczetów.

3. Polonezköy - polska wieś

Osada polskich imigrantów to szczególnie ciekawa atrakcja dla turystów z innych krajów, a nawet samych Turków. Rodacy jednak również zaglądają tu, by zobaczyć, jak kultywuje się tu polską tradycję. Regularnie odbywają się tu festiwale z występami, koncertami i oczywiście smacznym polskim jadłem.

4. Butterfly Valley - Dolina Motyli

Usytuowana pomiędzy ścianami masywu górskiego oferuje przepiękną plażę i urokliwy wodospad. To miejsce, w którym można odpocząć, ale również nurkować lub wspinać się po stromym zboczu.

5. Sanliurfa (Urfa)

Miasto o bardzo uduchowionej atmosferze, a zdaniem Turków miasto biblijne. W jego centrum znajdziemy święte jezioro ryb, ale również nasycone zielenią ogrody, meczety, a także jaskinia, w której źródło bierze według mieszkańców święta woda.

6. Demre i Myra

Demre jest niewielką miejscowością zamieszkiwaną przez rolników, a prawdziwą atrakcję na tym terenie stanowią ruiny starożytnego miasta Myra. Uwagę przyciągają wykute w skale na kształt domów lub świątyń grobowce, a także rzymski teatr. Wyryte na ścianach płaskorzeźby przedstawiają sceny śmierci, walki oraz żałoby.

7. Jezioro Salda

Ponoć najpiękniejsze jezioro w całej Turcji. Miejsce szczególnie polecane dla osób poszukujących wyciszenia z dala od tłumów turystów. Z uwagi na dużą głębokość jeziora, woda w nim jest stosunkowo zimna, przez co świetnie nadaje się do uprawiania sportów wodnych i chłodzenia się w bardzo upalne dni.

8. Rzeka Dalaman

Ogromną atrakcją turystyczną jest spływ rzeką Dalaman z gór Koças. Niezależnie od tego, czy wybierzesz kajaki, czy pontony, możesz liczyć na niesamowite emocje, fantastyczne widoki oraz oczywiście stawienie czoła naturze. Co ciekawe, spływy organizowane są tu na 2 poziomach trudności, dla początkujących i zaawansowanych.

9. Anamur

Zbudowany na samym brzegu morza zamek i mury z 36 wieżami to niecodzienny dla nas widok. Centrum miasteczka ma swój oryginalny urok, piaszczyste plaże pozbawione turystów zachęcają do oddania się relaksowi po pieszym spacerze.

10. Jaskinia Gilindire oraz Piekło i Niebo

Wejście do Jaskini Gilindire umiejscowione jest aż 46 m n.p.m., a jej długość wynosi ponad 500 m, gdzie na końcu znajduje się jezioro. Jaskinia ta nie należy do bardzo popularnych, dzięki czemu nie trzeba się tu liczyć z dużymi kolejkami i tłumami turystów, a zdecydowanie warto ją odwiedzić. Większą popularnością cieszą się Piekło i Niebo. To potężne zapadliska odsłaniające niesamowitą wielką grotę.

Wiesz już, co zobaczyć w Turcji? W takim razie rezerwuj bilety, nocleg i sprawdź, jakie rzeczy są niezbędne do podróży, by móc zacząć się pakować na nadchodzący urlop.

--- artykuł sponsorowany ---