 Top hotele w Dominikanie

Dominikana to doskonały kraj na bajkowy wypoczynek – na spragnionych słońca czekają tu zjawiskowe białe i złote piaszczyste plaże porośnięte egzotycznymi palmami, czyściutka lazurowa woda, znakomita kuchnia oraz wysokiej jakości infrastruktura. Nie ma nic przyjemniejszego niż błogie lenistwo, kiedy w Polsce jest zimno i pada deszcz czy śnieg. Zobacz listę najlepszych hoteli w Dominikanie gwarantujących luksusowy, beztroski wypoczynek i zaplanuj niezapomniany urlop już dziś!

Dominikana - hotel Playa Bachata (Puerto Plata)

Ten czterogwiazdkowy hotel w Dominikanie położony jest przy złotej plaży nad brzegiem morza w zatoce Maimon Bay. Jednym z jego największych atutów jest fakt, że otacza go tropikalny ogród o powierzchni 45 tys. m². Ten jeden z najlepszych hoteli w Dominikanie stanowi więc idealne miejsce na idylliczny, wakacyjny wypoczynek we dwoje. Do dyspozycji gości jest 5 restauracji i barów, 3 baseny, brodzik dla najmłodszych, a także tarasy słoneczne z leżakami i parasolami oraz siłownia. Dodatkowo hotel oferuje bogatą ofertę animacji dla dorosłych i dzieci.

Dominikana i najlepsze hotele - Senator Puerto Plata (Puerto Plata)

Ten niezwykle ekskluzywny i obszerny kompleks hotelowy zbudowany w karaibskim stylu jest malowniczo położony w zacisznej zatoce pośród ogromnego, tropikalnego ogrodu. Ośrodek znajduje się przy szerokiej złocistej plaży porośniętej palmami i tropikalnymi roślinami. Na terenie tego hotelu w Dominikanie można znaleźć kilka restauracji i barów, ogromny lagunowy basen, taras słoneczny, a także siłownię.

Hotele w Dominikanie - Bahia Principe Grand El Portillo (Półwysep Samana)

Ten niezwykle luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel znajduje się w jednej z najbardziej malowniczych części Dominikany – na Półwyspie Samana. Jednym z jego największych atutów jest położenie przy długiej piaszczystej publicznej plaży El Portillo. Na wczasowiczów czeka tu kilka restauracji specjalizujących się m.in. w owocach morza, kuchni włoskiej czy brazylijskiej, parę barów i 2 baseny. Młodsi goście zaś wspaniale spędzą tu czas, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach animacyjnych.

Najlepsze hotele w Dominikanie? Iberostar Costa Dorada (Puerto Plata)

Ten pięciogwiazdkowy, należący do słynnej sieci Iberostar hotel w Dominikanie jest położony bezpośrednio przy Playa Dorada, uchodzącej za najbardziej malowniczą w regionie. Zaprojektowany w stylu kolonialnym ośrodek oferuje gościom możliwość korzystania z kilku restauracji serwujących dania kuchni z różnych stron świata, m.in. brazylijskiej i meksykańskiej, rozmaitych barów, rozległego basenu oraz siłowni.

Dominikana - najlepsze hotele, czyli Viva Wyndham Tangerine (Puerto Plata)

Ten czterogwiazdkowy obiekt jest szczególnie polecany miłośnikom sportów wodnych. Znajduje się w pobliżu mekki surferów – miasteczka Cabarete. Hotel jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży, a na jego terenie można znaleźć kilka znakomitych restauracji, m.in. z kuchnią meksykańską i fusion, liczne bary, 2 baseny oraz jacuzzi. Goście mogą korzystać również z szerokiej gamy zajęć sportowych, np. aqua aerobiku, siatkówki, piłki nożnej czy windsurfingu. Podczas wakacji w najlepszych hotelach w Dominikanie właśnie można nie ruszać się znad basenu!

