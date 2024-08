 Toyota obniża ceny o 20 tys. zł. Kto pierwszy, ten lepszy

W salonach Toyoty wybrane wersje modeli Aygo X, Yaris, Corolla oraz C-HR można teraz kupić z rabatem sięgającym 20 tys. zł. Oferta jest szczególnie warta uwagi, ponieważ w 2025 roku zaczną obowiązywać regulacje CAFE. Dlatego już teraz warto rozważyć wymianę auta na nowe. Zobacz zdjęcia.

Od 1 stycznia 2025 roku zacznie obowiązywać unijna regulacja CAFE. Czteroliterowy skrót oznacza Clean Air For Europe, czyli Czyste Powietrze dla Europy. Kryje się za nim nowy limit emisji CO2– ustalono go na poziomie 94 g na przejechany kilometr. (poprzednio – 118 g/km). Taki warunek może być wyzwaniem dla producentów aut. W przypadku przekroczenia dozwolonego progu będą musieli płacić 95 euro za każdy gram ponadwymiarowej emisji. Co to oznacza dla kierowców?

W 2025 roku wiele popularnych modeli – szczególnie tych najmniejszych, może zniknąć z oferty, ponieważ ich produkcja nie będzie opłacalna. Zmniejszyć się też może liczba dostępnych wersji napędowych i konfiguracji. Producenci, by sprostać CAFE, mogą wzmocnić sprzedaż hybryd typu plug-In i klasycznych hybryd oraz próbować sprzedawać więcej samochodów elektrycznych. Jednak nawet takie zmiany nie uratują ich przed naliczeniem opłat za przekroczony próg emisji. A to może wpłynąć na wzrosty cen nowych aut w 2025 roku. Dlatego jeśli ktoś zastanawia się nad kupnem nowego auta z klasycznym napędem, to raczej powinien zrealizować swój cel przed końcem 2024 roku. Nie tylko uniknie potencjalnych zmian w cennikach, ale ma jeszcze szansę na zakup odmiany silnikowej, której nie będzie po 1 stycznia 2025 roku. I wreszcie, za 3-4 lata na rynku wtórnym wysoka cena odsprzedaży tych aut jest niemal pewna. Słowem samochód z 2024 roku może okazać się trafioną inwestycją. Szczególnie, że aktualnie Toyota oferuje swoje bestsellery z rabatem sięgającym 20 tys. zł.

- Zapraszamy do naszego salonu w Kazimierzowie, gdzie czeka na Państwa szeroki wybór modeli Toyoty z 2024 roku. Oferujemy wiele możliwości finansowania zakupu, dogodne rozwiązania dopasowane do oczekiwań klientów. Warto się pospieszyć, bo oferta jest naprawdę bardzo atrakcyjna – mówi Jacek Knedler, prezes Toyota Knedler, dilera tej marki w Elblągu.

Nowa Toyota C-HR 1.8 Hybrid kosztuje od 119 900 zł

Nowa Toyota C-HR w wersji Comfort kosztuje teraz o 20 tys. zł taniej. Z ceną od 119 900 zł zbliżyła się do poprzedniej generacji. Sercem modnie wystylizowanego auta jest 5. generacja hybrydy z silnikiem 1.8, która zapewnia 140 KM zamiast 122 KM napędu 4. generacji. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,9 s, czyli o 1,1 s szybciej. Lepsza dynamika nie zaszkodziła zużyciu paliwa – samochód zużywa 4,8 l benzyny na 100 km. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. 12,3-calowe cyfrowe zegary, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, dwustrefową klimatyzację, 17-calowe felgi oraz światła główne i przeciwmgielne w technologii LED. Na pokładzie są też systemy wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, w tym układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), system monitorowana martwego pola w lusterkach (BSM), asystenta bezpiecznego wysiadania (SEA) oraz inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC).

Obniżeniu uległa także cena startowa C-HR w wersji hybrid Plug-In. Teraz to o 8 tys mniej – 168 900 zł.

Toyota Corolla sedan w atrakcyjnych cenach

Toyota Corolla sedan z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 125 KM kosztuje teraz w każdej wersji wyposażenia o 12 tys. zł mniej wobec ceny katalogowej. Oferta specjalna dotyczy aut zarówno z manualną skrzynią biegów, jak i z automatyczną przekładnią Multidrive S. W wyjściowej wersji Active Corolla sedan 1.5 to teraz wydatek od 94 900 zł. Z kolei lepiej wyposażona odmiana Comfort z pakietem Tech kosztuje od 106 900 zł. Taki samochód oferuje 16-calowe felgi aluminiowe, 12,3-calowe cyfrowe zegary, a także najnowszy system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem dotykowym. Pakiet Tech wzbogaca wyposażenie o przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewane fotele przednie i kierownicę, inteligentny kluczyk czy bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid kosztuje 12,5 tys. taniej

Toyota Yaris to najpopularniejszy w Polsce samochód segmentu B – należy do niej ponad 27 proc. udziału klasie aut miejskich. W najnowszej odsłonie oferuje przeprojektowany kokpit oraz nowe cyfrowe zegary zamiast osobnych wskaźników zamkniętych w tubach pod małym daszkiem. Teraz Yaris w wersji Comfort z napędem hybrydowym 1.5 o mocy 116 KM potaniał o 12,5 tys. zł i kosztuje od 90 400 zł.

Wyposażenie obejmuje 15-calowe felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację, 9-calowy ekran systemu multimedialnego, bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto oraz wycieraczki z czujnikami deszczu. Standardem są też systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.

Yaris HSD jest dostępne już za 885 brutto miesięcznie z zerową wpłatą.

Aygo X, czyli najtańsza Toyota na rynku

Toyota Aygo X z benzynowym silnikiem 1.0 o mocy 72 KM w wersji Comfort kosztuje teraz od 64 900 zł. To o 6 tys. zł mniej wobec ceny regularnej. Ten stylowy i zwrotny samochód można zamówić w jednym z czterech lakierów, a wyposażenie standardowe obejmuje m.in. 9-calowy ekran systemu multimedialnego, bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto, kamerę cofania, 17-calowe koła, manualną klimatyzację oraz systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE.

Liczba samochodów dostępnych w sezonowej ofercie specjalnej jest ograniczona. Dlatego warto się pospieszyć. Kto pierwszy, ten lepszy.

Autoryzowany Dealer Toyota w Elblągu

Kazimierzowo 4B, 82-300 Elbląg

55 236 09 00

---- artykuł promocyjny ---