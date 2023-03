 Trafny prezent na Walentynki dla Niej - sprawdź nasze propozycje

Święto zakochanych coraz bliżej, więc to ostatni moment, by pomyśleć, jak uprzyjemnić ten dzień swojej drugiej połówce. Prezenty walentynkowe mogą być naprawdę różnorodne, wszystko zależy od preferencji i gustu obdarowywanej osoby. Jeśli zastanawiasz się, co kupić dziewczynie na walentynki, zachęcamy do sprawdzenia naszych propozycji. Nie da się ukryć, że każda kobieta kocha kosmetyki! Sprawdźmy, które z nich sprawdzą się najlepiej jako upominek.

Walentynkowe SPA w domowym zaciszu

Przygaszone światło, kojąca muzyka, zapach olejków eterycznych unoszący się w powietrzu, a do tego wanna wypełniona po brzegi gorącą wodą z dodatkiem soli, eliksiru lub mleczka do kąpieli. Czy to nie brzmi jak idealny relaks walentynkowy? Z takiego domowego SPA ucieszy się każda kobieta, nic też nie stoi na przeszkodzie, by wziąć w nim udział wspólnie. Kupując płyny do kąpieli, wybierajmy te, które delikatnie odżywią i zrewitalizują skórę. Idealnym uzupełnieniem zabiegu będzie nałożenie na twarz nawilżającej maseczki oraz wmasowanie w ciało głęboko oczyszczającego scrubu o działaniu wygładzającym. Po wyjściu z wody warto sięgnąć po rozświetlające skórę masło oraz pachnącą mgiełkę. Jeśli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie skompletować zestaw kosmetyków na walentynki do domowego SPA, gotowe zestawienia czekają w ofercie AVON.

Odrobina walentynkowego luksusu dla niej

Walentynki 2023 to doskonała okazja, by nasza ukochana poczuła się pięknie i wyjątkowo. Pomoże jej w tym zestaw luksusowych kosmetyków. W zależności od preferencji mogą być to produkty do twarzy lub ciała. Nic nie utrwali lepiej walentynkowych wspomnień niż zapach perfumowanej wody w waszej ulubionej kompozycji czy aksamitny krem do ciała o pięknym aromacie.

Każda kobieta na pewno doceni prezent w postaci luksusowych kremów do pielęgnacji twarzy o uniwersalnych właściwościach. Zawartość wyselekcjonowanych składników regeneracyjnych i odmładzających pozwoli dogłębnie nawilżyć i zregenerować zmęczoną oraz odwodnioną cerę. Nasza druga połówka będzie mogła znów poczuć się świeżo, młodzieńczo, a tym samym odzyskać pewność siebie.

Zestawy kosmetyków do makijażu na święto zakochanych

Produkty i akcesoria do makijażu to kolejna kategoria, która otwiera przed nami całą paletę możliwości prezentowych. Która pani nie lubi się czasem pomalować? Zestaw podstawowych kosmetyków do make-upu dobrej jakości prędzej czy później przyda się większości kobiet. Jeśli nie mamy pewności, co dokładnie spodoba się obdarowywanej połówce, warto postawić na coś uniwersalnego. Komplet szminek do ust w klasycznym odcieniu, gotowy zestaw do makijażu oczu lub twarzy będą doskonałym, ponadczasowym wyborem. Jeśli wiemy, jakie kolory najczęściej pojawiają się w kosmetyczce naszej ukochanej, celujmy w konkretne produkty. Możemy poszukać cieni do powiek w odpowiedniej palecie barw, zestawu do konturowania twarzy lub kompletu produktów do ust, oczu i policzków.

Niepowtarzalny zapach walentynkowy

Jeśli lubimy klasyczne, ponadczasowe i romantyczne upominki, najlepszym zakupem będzie flakonik perfum lub wody perfumowanej. Niezapomniana kompozycja aromatów, zamknięta w małej buteleczce, na pewno zachwyci każdą kobietę lubiącą otaczać się pięknymi zapachami. Przed zakupem warto się zorientować, co dobrze wpisze się w gusta naszej ukochanej. Czy będą to nuty kwiatowe, owocowe, drzewne, a może nieco orientalne? Najlepiej wybierać produkty najwyższej jakości, których zapach utrzyma się długo. Utrwalmy walentynkowe chwile przy użyciu urzekającej woni naszych ulubionych perfum!

na zlecenie partnera, tj. Avon