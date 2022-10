Trenuj mózg z Logos Kliniką

Trening mózgu, innymi słowy: Biofeedback. To bezpieczna i nowoczesna metoda terapii, która umożliwia lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na cały nasz organizm, a to poprawia jego funkcjonowanie. O tym opowiada Katarzyna Olechnowicz z Logos Kliniki.

- Biofeedback brzmi nieco tajemniczo...

- Biofeedback to coraz bardziej popularna forma wsparcia terapeutycznego, polegająca -ujmując to najprościej - na treningach mózgu. Opiera się na tzw. neuroplastyczności mózgu, czyli zdolności tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń mających na celu adaptację czy nawet „samonaprawę”, a tym samym wpływa na procesy uczenia się i zapamiętywania.

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, to nieinwazyjna i bezbolesna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Stworzona przez NASA dla astronautów, od wielu lat skutecznie jest wykorzystywana w medycynie akademickiej, sporcie, psychologii, edukacji, psychoterapii...

- Dlaczego warto przejść taki trening?

- Jego celem jest lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie może lub nie nauczył się panować. Zwłaszcza, jeśli nieprawidłowo funkcjonują fale mózgowe czy niewłaściwa jest dystrybucja napięcia mięśniowego.

Podczas treningu pacjent ma podłączone do skóry głowy specjalne elektrody przekazujące sygnały płynące z mózgu do komputera terapeuty w postaci fal mózgowych. Zapis fal służy do sterowania animacją, odbywa się to wyłącznie przy użyciu siły woli. Regularny trening pozwala nauczyć się, w jaki sposób wzmacniać określone, pożądane częstotliwości fal mózgowych. Trening mózgu metodą EEG Biofeedback pomaga regulować fale mózgowe za pomocą specjalnie do tego przeznaczonego sprzętu EEG, który rejestruje i monitoruje zapis fal mózgowych.

- Jak to wszystko konkretnie przebiega?

- Wsparcie tą metodą zaczyna się od badania QEEG, czyli mówiąc potocznie, tzw. „mapy mózgu”. Jest to ilościowa analiza zapisu fal mózgowych, która pokazuje nam stan psychoemocjonalny badanej osoby. Możemy tu zauważyć np. nieprawidłowości w przepływie fal mózgowych, które mogą być powodem takich objawów, jak zaburzenia koncentracji, impulsywność, nadpobudliwość, słaba pamięć, brak uwagi, tiki nerwowe, smutek, lęki, obniżony nastrój, trudności z wypowiadaniem się, bezsenność, poczucie przytłoczenia, wypalenie zawodowe itp. Badanie wskazuje nam obszary wymagające wsparcia i na jego podstawie terapeuta może zaprojektować indywidualnie dobraną serię treningów mózgu. Aby treningi miały odpowiednią skuteczność, a efekty zostały dobrze utrwalone, warto pracować w intensywności co najmniej 2 treningów w tygodniu oraz zrobić dłuższą serię niż 10-15 treningów. My, opierając się na naszych obserwacjach i doświadczeniu, zalecamy ich co najmniej 30-35. Po kilku czy kilkunastu treningach efekty najczęściej są krótkotrwałe, dlatego należy je utrwalić dłuższą serią, która utrzyma uzyskane efekty.

- Czy ze stosowaniem Biofeedbacku wiążą się jakieś zagrożenia?

- Jest to metoda nieinwazyjna i bezpieczna, ma niewiele przeciwskazań, są to np. poważne schorzenia psychiczne, psychozy, ciężka depresja. Można pracować także wtedy, kiedy pacjent ma wszczepiony np. aparat słuchowy czy rozrusznik serca. Pracujemy z dziećmi od ok. 7 roku życia, zdarza się, że z młodszymi. Każde dziecko należy przygotować do przyklejenia elektrod czy utrzymania uwagi na wymagany czas treningu. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie przeprowadzając szeroki wywiad i obserwując. Oczywiście niezbędna jest zgoda pacjenta i chęć udziału w terapii, nie da się prowadzić treningu osobie, która nie jest w stanie lub nie chce współpracować. Terapeuta nie wykona pracy za pacjenta.

- Komu szczególnie przyda się taki trening?

- Biofeedback znajduje zastosowanie w takich przypadkach jak zaburzenia koncentracji, uwagi, trudności z nauką, dysleksja, padaczka, tiki, zaburzenia dotyczące autonomicznego układu nerwowego, problemy ze snem, mgła mózgowa, zaburzenia zachowania u dzieci, ADHD, autyzm, ADD, depresja, ale w stopniu umiarkowanym, stany lękowe, fobie, impulsywność, nadmierny stres, uzależnienia, PTSD - zespół stresu pourazowego, a także w rehabilitacji po uszkodzeniach pewnych obszarów mózgu do których doszło wskutek urazu lub udaru i wiele innych

- Jak realizowany jest trening mózgu w Logos Klinice?

- W gabinecie Biofeedback w Logos Klinice pracujemy metodami EEG, HRV i mamy także możliwość pracy Biofeedbackiem GSR. Sa to jednak dodatkowe, bogatsze, wyżej zaawansowane narzędzia, głównym jest metoda EEG. Mamy doskonały zespół terapeutów z dużym doświadczeniem, wspaniałymi efektami u pacjentów, są to osoby, które pracują z pasją i zaangażowaniem.

Zawsze podkreślamy, że pracujemy holistycznie, czyli patrząc na sytuację pacjenta całościowo, a Biofeedback znacząco wspiera nasze działania terapeutyczne. Zapraszamy!