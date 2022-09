Trenuj z Truso

Chcesz by Twoje dziecko dobrze się rozwijało, trenowało pod okiem wykwalifikowanej kadry, a być może w przyszłości osiągało duże sukcesy sportowe? Zapisz je do Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Truso", który prowadzi nabór do wielu sekcji sportowych.

Siatkarki Joanny Wołosz, czy koszykarza Adama Zamojskiego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Oboje osiągnęli duże sukcesy sportowe, a swoje pierwsze kroki stawiali w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Truso” Elbląg. MKS „Truso” prężnie działa już 65 lat i w tym roku (15 listopada) będzie obchodził swój jubileusz. Największy wielosekcyjny klub w mieście, a być może i w Polsce szkoli dzieci i młodzież w sześciu dyscyplinach sportowych i w niemal każdej z nich może poszczycić się wychowankami, którzy uczestniczą w krajowych, a także międzynarodowych zawodach. Aktualnie aż 350 czynnych zawodników i zawodniczek uczestniczy w rozgrywkach krajowych. Klub prowadzi nabór na piłkę siatkową, piłkę ręczną, judo, lekkoatletykę, koszykówkę oraz kolarstwo górskie MTB. Wśród siatkarskich wychowanków „Truso” można by wymienić chociażby Joannę Wołosz, Aleksandrę Szczygłowską. W lekkoatletyce ogromne sukcesy odnosi Kacper Lewalski. Wspominając o koszykówce nie sposób zapomnieć o reprezentancie Polski Przemysławie Zamojskim. Zapewne w seniorskiej kadrze zadebiutuje też w przyszłości Victoria Rocka i Rozalia Sznajder. Kibice piłki ręcznej mogą dopingować młode szczypiornistki, które obecnie reprezentują barwy elbląskiego Startu. Fani męskiej odmiany tego sportu na pewno słyszeli o Mateuszu Jankowskim, Rafale Stępniu, czy Damianie Pawelcu, którzy po zakończeniu kariery w „Truso” dalej się rozwijają i na pewno na dłużej zagrzeją swoje miejsce w PGNiG Superlidze. Młodzi elbląscy sportowcy nie mieliby możliwości wypłynięcia na szerokie wody, gdyby nie wykwalifikowana i licencjonowana kadra trenerska. Warto nadmienić, że Międzyszkolny Klub Sportowy dysponuje profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem, na którym adepci mogą doskonalić swoje umiejętności oraz rozbudowaną bazą sportową. Dzieci i młodzież trenujący w „Truso” biorą udział w turniejach towarzyskich, doskonalą swoje umiejętności na obozach sportowych i nawiązują przyjaźnie na całe życie. Trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie bez telefonu czy komputera, nawet w przypadku dzieci. Tym bardziej warto zapewnić im aktywność fizyczną, która daje radość, zdrowie i równowagę w dzisiejszej rzeczywistości, którą w znacznej mierze spędzamy przed ekranami. Zatem jeśli Twoje dziecko ma już 7 lat i chcesz by rozwijało się poprzez dobrą zabawę, treningi, zapisz je do sportowej rodziny „Truso”! Trenujemy od trzech do pięciu razy w tygodniu, a opłata za zajęcia wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie. Zapisy do klubu prowadzone są telefonicznie pod numerem 607 045 276, bądź przez uzupełnienie krótkiego formularza. Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” Elbląg Ul. Kościuszki 77 a (Hala ZSiPS). Tel. 607 045 276 Mail: mostruso@wp.pl www.truso.elblag.pl Facebook: https://www.facebook.com/mkstruso1957 Instagram: https://www.instagram.com/mkstrusoelblag/ Tik Tok: https://www.tiktok.com/@mkstrusoelblag --- art. sponsorowany ---

