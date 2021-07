Udane wakacje Twojego dziecka w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu

Mamy wakacje, a wraz z nimi urlop i letni wypoczynek. Dzieci nie mogą się już doczekać radosnego okresu zabaw i przygód podczas wspólnych wyjazdów z rodzicami. Co jednak zrobić z dziećmi, kiedy urlop dopiero przed nami albo już się skończył i pora wracać do pracy, a wakacje nadal trwają? Zobacz zdjęcia.

Rodzice dzieci przedszkolnych mają dylemat. Ich macierzyste placówki są zamknięte w okresie wakacji, a nie zawsze możemy liczyć przecież na pomoc babć, dziadków czy najbliższej nam rodziny. Co wówczas mamy zrobić z naszymi pociechami?

Można zapewnić wspaniałe i pełne zabawy oraz przygód półkolonie wakacyjne w Niepublicznym Artystyczno-Językowym Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu, które w okresie wakacyjnym jest cały czas otwarte dla dzieci.

Półkolonie wakacyjne w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu – jedynej placówce przedszkolnej otwartej przez cały okres wakacji – to również bardzo dobra oferta dla rodziców, którzy są przed lub po urlopie i nie mają co zrobić ze swoimi dziećmi w tym czasie.

Zamiast więc powierzać je pod opiekę babć i dziadków, można zapewnić im znakomitą zabawę oddając pod profesjonalną opiekę nauczycieli wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu.

Rodzice mogą w tym okresie spokojnie, nie martwiąc się o swoją pociechę iść do pracy, ponieważ dziecko w tej placówce przedszkolnej może przebywać już od godz. 6.30 aż do godz. 17.30. W ten sposób zapewniają dzieciom dalsze, fantastyczne wakacje w Małym Europejczyku w Elblągu.

Można tu zapisać dzieci, które do Małego Europejczyka na co dzień nie uczęszczają, ale rodzice chcą im zapewnić w okresie letnim fachową opiekę i świetną zabawę. Oferta półkolonii wakacyjnych skierowane jest do wszystkich dzieci w wieku od 3. roku życia do klasy 3 szkoły podstawowej.

To nie będzie dla dzieci czas stracony. To nie jest typowa „przechowalnia” dla dzieci, gdy rodzice są w pracy.

W Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu dzieci całe dnie bawią się na świeżym powietrzu. Zaplanowane są wycieczki, ciekawe wyjścia jak również zajęcia odbywające się na ogromnym przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem basenów, jacuzzi, piaskownicy, urządzeń do zabaw i wielu innych atrakcji. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, w tym lektorów języka angielskiego.

Niepubliczne Przedszkole „Mały Europejczyk” organizuje również imprezę dla dzieci pod nazwą „Pidżama Party”. W piątki dzieci zostają w przedszkolu na noc, mając zapewnioną opiekę i zagwarantowaną dobrą zabawę. Dzieci nocują wówczas w przedszkolu a rodzice odbierają swoje pociechy w sobotę do godz. 13.00 (impreza odbywa się w zależności od ilości chętnych dzieci).

W czasie półkolonii wakacyjnych dzieci w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk mają zapewnione:

- pełne wyżywienie w przedszkolu – śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację (posiadamy własną, doskonale wyposażoną kuchnię),

- fachową opiekę nauczycieli wychowania przedszkolnego,

- animatorów gier i zabaw,

- liczne wyjścia, atrakcje, zabawy, gry,

- ognisko, grill, nocowanie pod namiotami,

- wycieczki, wyjazdy do Parku „Nowa Holandia”,

- naukę języka angielskiego,

- udział w kursach tanecznych,

Nie ma w Elblągu drugiego przedszkola tak długo funkcjonującego w ciągu dnia i to w czasie wakacji.

Oferta wakacyjna Niepublicznego Artystyczno-Językowego Przedszkola „Mały Europejczyk” w Elblągu jest tak przygotowana, by zagospodarować dziecku czas aż do godz. 17:30. Nie ma więc tu czasu na nudę. Do ostatniej niemal chwili dziecko świetnie się bawi i przy okazji uczy.

Dziecko na półkolonie wakacyjne można zapisać na dowolny okres – miesiąc, tydzień, a nawet poszczególne dni.

Szczegółowy program wakacji w Przedszkolu Mały Europejczyk dostępny jest u dyrektor placówki.

Zapisy na półkolonie w wakacje w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu pod numerem telefonu: 515 406 883 (ilość miejsc ograniczona).

https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag/

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33, 82-300 Elbląg

Adres e-mail: przedszkole@malyeuropejczyk.elblag.pl

