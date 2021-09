Umowa deweloperska jest formą umowy notarialnej zawieranej pomiędzy deweloperem a nabywcą mieszkania. Należy zaznaczyć, że aby mówić o umowie deweloperskiej, budowa musi być na samym jej początku. W innym wypadku mówimy o klasycznej umowie zawieranej pomiędzy właścicielem a nabywcą, nie posiada ona już cech umowy deweloperskiej.

Umowa deweloperska - na co uważać

Ustawa deweloperska opisuje, do czego deweloper zobowiązuje się podczas podpisywania umowy deweloperskiej. Ma obowiązek zamieścić w treści umowy deweloperskiej podstawowych informacji dotyczących nieruchomości, między innymi jej metrażu oraz stanu technicznego, w jakim zostanie oddana nabywcy. Dlatego należy zwrócić uwagę, czy takie informacje znajdują się w umowie.

Każda ze stron umowy deweloperskiej spotyka się u notariusza, gdzie jest spisywana umowa w formie aktu notarialnego oraz przekazanie prawa własności nieruchomości. Jest to najczęściej notariusz wybrany przez dewelopera. Często współpracują oni ze sobą przy podpisywaniu wielu umów, dlatego jest to korzystne rozwiązanie dla wszystkich. Należy jednak zwrócić uwagę, czy cała treść umowy jest korzystna również z punktu widzenia nabywcy.

Kwestia świadczenia pieniężnego dla dewelopera została wyjaśniona w treści ustawy deweloperskiej. Według niej deweloper dostaje prawo do świadczeń pieniężnych dopiero po zakończeniu pewnego etapu budowy lub po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Zależy to od sposobu podpisania umowy deweloperskiej i jest kontrolowane na zasadzie gwarancji bankowej instytucji, do którego nabywca nieruchomości wpłaca należne kwoty.

Przed samym podpisaniem umowy deweloperskiej, może być sporządzona umowa przedwstępna, która nie jest aktem notarialnym. Znajdują się w niej między innymi informacje dotyczące daty podpisania umowy deweloperskiej.

Analiza umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska - na co uważać? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób, planujących kupno nieruchomości. Wraz z dostarczoną umową deweloperską pojawia się wiele wątpliwości i pytań, np. jakie jest zobowiązanie dewelopera oraz dotyczące nabywanego przez nabywcę prawa własności nieruchomości. W takim przypadku warto przeanalizować umowę deweloperską pod kątem różnorodnych kruczków, jakie mogą się w niej pojawić. Dzięki temu można być pewnym, że prawo własności obejmuje całą nieruchomość. Dodatkowo można uniknąć wielu dodatkowych opłat wnoszonych na rzecz dewelopera. Dlatego sprawdzenie umowy deweloperskiej jest niezwykle istotnym elementem zakupu nieruchomości.

Przy podpisywaniu umowy deweloperskiej warto zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące standardu prac wykończeniowych. To od nich zależy na jakim etapie będzie oddana nieruchomość, ponieważ deweloper deklaruje konkretne materiały wykończeniowe.

Przed zawarciem umowy należy ustalić kary umowne, które są wpisywane w treść umowy. Informują one również o obowiązku ponoszenia kosztów notarialnych po połowie od dewelopera oraz od nabywcy.

---artykuł sponsorowany---