 Uszkodzenie sterownika w wózku widłowym. Wymiana czy regeneracja?

Usterki wózków widłowych mogą spowodować przestoje w pracy całego zakładu. Często są one wynikiem wadliwego działania układów elektronicznych. W przypadku podobnych awarii, inwestor do wyboru ma wymianę lub regenerację uszkodzonych elementów. Którą z tych opcji warto wybrać?

Awarie elektroniki (w szczególności sterowników) to jeden z najczęstszych problemów, z którymi stykają właściciele i operatorzy nowoczesnych wózków widłowych. Sterowniki odpowiedzialne są m.in. za kontrolę prędkości jazdy, ruch wideł czy zarządzanie energią i jako takie mają ogromne znaczenie dla poprawnego działania wózków. Ich usterki nie tylko zmniejszają poziom bezpieczeństwa i komfortu operatora, ale też mogą całkowicie unieruchomić maszynę. Co jednak zrobić, kiedy dojdzie do takiej sytuacji? Co jest lepszym rozwiązaniem – wymiana czy regeneracja sterowników wózków?

Wymiana sterownika – szybkie, ale kosztowne rozwiązanie

Najprostszym rozwiązaniem jest zakup nowego sterownika. Niestety wiąże się on z dużymi kosztami. Nowe sterowniki zwykle też są objęte gwarancją producenta, co zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną wymianę w razie kolejnej awarii.

W zależności od modelu i specyfikacji wózka, nowy sterownik może jednak kosztować od 10 tys. do nawet 80 tys. złotych netto. Taki wydatek okazuje się więc dużym obciążeniem dla firmowego budżetu – zwłaszcza jeśli do awarii dochodzi często lub flota wózków jest liczna. W przypadku nieco starszych modeli dostępność nowych sterowników bywa ponadto mocno ograniczona. Może to powodować długie przestoje związane z oczekiwaniem na dostawę nowego komponentu.

Regeneracja sterownika – opłacalna alternatywa

Dla firm szukających sposobu minimalizację kosztów związanych z naprawą elektroniki wózków widłowych dobrym rozwiązaniem może okazać się naprawa sterowników elektronicznych.

Ceny naprawy wynoszą 5 proc. do 30 proc. wartości nowego sterownika. Jeśli pod uwagę weźmiemy fakt, że elementy te wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, różnica jest naprawdę spora.

Regeneracja sterownika nie polega jedynie na wymianie uszkodzonych elementów. W ramach usługi oferowanej przez ET Regeneracje poprawione zostają fabryczne luty i ścieżki, co korzystnie wpływa żywotność i efektywność całego układu. Poprawnie zregenerowany sterownik może działać równie długo (a nawet dłużej) jak nowy. Na taki krok warto zdecydować się także ze względu na skrócenie czasu przestoju. Regeneracja sterownika zazwyczaj trwa krócej niż dostawa komponentu do – zwłaszcza w przypadku starszych lub rzadziej spotykanych modeli wózków. Niekiedy nowe części mogą ponadto być trudno dostępne, a regeneracja okaże się wówczas jedynym dostępnym rozwiązaniem.

Za naprawą sterowników elektronicznych i usługami takimi jak naprawa prostowników do wózków widłowych przemawiają również względy ekologiczne. Zamiast wyrzucać zużytą elektronikę, możemy zregenerować uszkodzony element, ograniczając tym samym ilość elektrośmieci.

Elektronika sterująca wózków – naprawa czy wymiana?

Decyzja o tym, czy wymienić sterownik, czy też zdecydować się na jego regenerację, powinna zależeć od kilku czynników. Najważniejszy to dostępny budżet. Jeśli priorytetem jest oszczędność, zdecydowanie najbardziej bardziej opłacalna będzie regeneracja. Kolejny warty rozważenia aspekt to czas. Jeżeli nowy sterownik dostępny jest natychmiast, wymiana będzie lepszym wyjściem. W przypadku, gdy zakup nowego komponentu wiąże się z długim oczekiwaniem, wózek będzie mógł szybciej wrócić do pracy dzięki regeneracji.

Jak widać, pod względem opłacalności, zdecydowanie wygrywa naprawa elektroniki wózków. Niższe koszty i szybki czas realizacji usługi czynią z niej atrakcyjną opcję dla wielu firm.