W czwartek otwarcie sklepu Lidl Polska w Elblągu!

Firma Lidl Polska rozwija sieć sklepów, mając na uwadze troskę o środowisko oraz dbając o łatwy dostęp do produktów dla swoich klientów. Już w czwartek, 11 marca, Lidl otworzy swój nowy obiekt w Elblągu przy ul. Kochanowskiego 13. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Zawsze wysoka jakość i niska, lidlowa cena

W nowo otwartych sklepach klienci znajdą wysokiej jakości artykuły w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony. Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla”, pieczywa bez konserwantów „Chrupiące z Pieca”, a także chętnie wybieranych przez konsumentów marek takich jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał oraz szerokiego asortymentu produktów w „Strefie Wege”, jak również kosmetyków wegańskich marki „Cien Food For Skin”. W asortymencie sklepów znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe w niskich cenach.

Firma Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci Lidl w Elblągu przy ul. Kochanowskiego 13 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1130 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 22 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 141 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia czekają na klientów specjalne promocje.

„Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay” – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.

W trosce o lepsze jutro – ekologiczne rozwiązania w sklepach Lidl.

W placówkach wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.:

- instalację ogrzewania wykonaną w oparciu o gruntowe pompy ciepła,

- odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych oraz zużytego powietrza, wykorzystany na cele ogrzewania obiektu,

- pełne energooszczędne oświetlenie LED – zarówno wewnątrz obiektu jak i na parkingu wraz ze sterowaniem oświetleniem mającym na celu optymalizację jego zużycia.

Powyższe rozwiązania mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Lidl w Elblągu ul. Kochanowskiego 13

Godziny otwarcia

poniedziałek - sobota: 6:00-22:00

niedziela handlowa: 8:00-20:00

Liczba miejsc parkingowych: 141

Powierzchnia sali sprzedaży: ok. 1130 mkw.

--- artykuł promocyjny ---