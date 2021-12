 W jaki sposób dobrać odpowiednią suknię ślubną?

Każda kobieta chce się pięknie prezentować w trakcie swego ślubu, dlatego tak ważny jest wybór tej najwłaściwszej sukni ślubnej. Z jednej strony chodzi o zmysłowy wygląd, z drugiej o wybór kreacji, w której będzie się czuło komfortowo i wygodnie.

Jakie czynniki wpływają na wybór sukni ślubnej?

Bardzo dużo zależy od stylu, w jakim ma się odbyć ślub. Styl boho w ostatnim czasie jest szczególnie popularny wśród panien młodych. Ważne jest, by przeanalizować posiadany budżet, wybrać właściwy model w pożądanym przez siebie przedziale cenowym. Jedną rzeczą jest fakt, że dana suknia nam się spodobała, jednak pamiętać należy o dopasowaniu fasonu do sylwetki. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie postawienie na suknię ślubną typu A, gdyż pasuje do zdecydowanej większości sylwetek. Od pewnego czasu króluje biel jako kolor sukni ślubnej, jednakże należy pamiętać, iż ma ona wiele odcieni, dlatego należy wybrać tę barwę, która najbardziej nam leży, wbrew pozorom nie jest to tak prosta sprawa. Przed paroma laty, panny młode sięgały po suknie z tafty, satyny i tiulu, sprawa więc była oczywista. Obecnie jednak stawia się na szyfon, muślin oraz koronki. Przyszłe mężatki muszą zdecydować się jaki rodzaj koronek będzie tym najbardziej pożądanym, czy będą to romantyczne francuskie, grube w kwiatowe wzory a może mięsiste gipiurowe. Warto pamiętać, że suknie są zarówno gotowe jak też można przeanalizować swoje potrzeby i ostatecznie zadecydować o sukni na wymiar, skrojonej pod indywidualne potrzeby.

Na jaki rodzaj sukni zdecydować się idąc do ślubu kościelnego a na jaki przy ślubie cywilnym?

W Polsce można zawrzeć ślub: cywilny, kościelny, konkordatowy, co również wpłynie na wybór sukni. Panie, które decydują się na ślub kościelny zazwyczaj sięgają po strojną, długą suknię, zgodnie z tradycją w kolorze białym, bądź też do tej barwy zbliżonym. W przypadku ślubu cywilnego ten wybór jest znacznie szerszy, nie ma tutaj ograniczenia konwenansami. Wiele kobiet biorących ślub cywilny, decyduje się na krótką suknię z rozkloszowanym dołem. Niejednokrotnie również jest to skromna kreacja przypominająca suknię wieczorową. Warto jednak pamiętać, że nadal w modzie są kreacje w stylu princessy oraz klasyczne suknie ślubne w kształcie litery A. Panie chcące podkreślić piękną sylwetkę, mogą zdecydować się na suknię ślubną rybkę. Jednym z panujących stereotypów jest, że suknia na ślub cywilny powinna być znacznie skromniejsza niż na ślub kościelny. Warto obalić ten mit, zwłaszcza w świetle zmiany, która weszła w życie w 1998 r., kiedy pojawiła się możliwość wzięcia ślubu konkordatowego, łączącego w jedno cywilny z kościelnym. W 2015 r. weszła w życie kolejna zmiana prawa, która pozwoliła na zorganizowanie ślubu zarówno poza urzędem stanu cywilnego jak też poza murami kościoła. W ten sposób na znaczeniu nabrała stylizacja ślubna, kobiety w końcu decydują się na takie kreacje jakich pragną, które najlepiej im leżą. W związku ze zmianami coraz częściej zaciera się różnica pomiędzy kreacjami na ślub kościelny i cywilny, oczywiście nadal trzeba pamiętać o poszanowaniu świętości kościoła, jednak panie obchodzą te reguły poprzez wykorzystanie welonu, peleryny oraz innych rodzajów okrycia. Niemniej jednak należy podkreślić to co już zostało zasygnalizowane, że o ile w przypadku ślubów kościelnych należy trzymać się konwenansów, o tyle w przypadku cywilnych i konkordatowych panuje całkowita dowolność.

W jaki sposób można najpełniej wyrazić swą indywidualność oraz ekspresję przy wyborze sukni?

Styl boho jest tym, który najpełniej pozwala wyrazić najpełniej Twą kobiecość, jego główne założenia to: zwiewność, etniczność, kwiecistość, naturalność oraz komfort noszenia, swoboda. Suknia ślubna boho w większości przypadków pozbawiona zostaje klasycznego gorsetu a także usztywnień. Suknie boho dedykowane są paniom, które są niezależne, żyją na własnych warunkach, nie poddają się zdaniu innych. Piękne są koronkowe suknie boho, które mają wiele frędzli oraz koronkowych ornamentów. Boho to również klasyka, podana w niebanalny sposób, która z jednej strony wiąże się ze skromnością, pięknem, gładkością, brakiem banalności. Wiele świetnych rozwiązań i inspiracji znajdą również panie, które do ślubu udają się w stanie błogosławionym. Suknie ślubne plus size są wspaniałym rozwiązaniem na każdą sylwetkę, dzięki którym kobieta poczuje się zjawiskowo i wyjątkowo.

Gdzie znaleźć najwłaściwszą suknię dla siebie?

Dla wielu panien młodych, pewną zagwoztkę może stanowić kwestia gdzie dokonać zakupu sukni ślubnej. Kobietom chodzi o to, by przymiarki miały miejsce w przyjaznej atmosferze, by kontakt z pracownicami salonów sukien ślubnych przebiegał bez zakłóceń, by dana panna młoda miała przekonanie, że zostanie wysłuchana, że jej wskazówki i uwagi zostaną wzięte pod uwagę. Warto postawić nie tylko na wybór tej właściwej kreacji, ponadto na właściwy salon sukien ślubnych. Warto zdecydować się na zamówienie poprzez SuknieBoho.pl, pełną ofertę można znaleźć na https://suknieboho.pl/suknie-slubne/. Znajdziesz tutaj wspaniałe kreacje, bez różnicy do jakiego modelu masz zamiłowanie.