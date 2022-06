 Wakacyjna promocja w salonach KODANO Optyk w Elblągu! 

Teraz w salonach KODANO Optyk w Elblągu można skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić wymarzone okulary korekcyjne (soczewki korekcyjne + oprawki okularowe) aż 50% taniej! Zmień swój look na lato z najmodniejszymi oprawkami tego sezonu!

Szukając wymarzonych oprawek, warto pamiętać, że liczy się nie tylko moda, ale też to, by okulary pasowały do naszej urody i kształtu twarzy. Okulary powinny być uzupełnieniem stylu, a także odzwierciedlać nasz charakter.

W tym sezonie największą popularnością cieszą się oprawki inspirowane latami 70. oraz 80. Można do nich zaliczyć delikatne druciane oprawki, a także plastikowe transparentne oraz te w kształcie kociego oka. Innym trendem są oprawki "oversize" - duże i masywne, często w wyrazistych kolorach. Decydując się na tego typu oprawki warto pamiętać by nie zasłaniały one brwi. Osobom lubiącym wyróżniać się w tłumie, polecamy białe lub jasne oprawki, które podkreślają osobowość i dodają klasy stylizacji. W tym sezonie fani klasyki również mają w czym wybierać. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się bowiem ponadczasowe oprawki typu Awiatorki, które idealnie będą pasować osobom o prostokątnych twarzach.

Kupując swoje wymarzone okulary warto także zwrócić uwagę na soczewki okularowe. Przy ich wyborze należy pamiętać o odpowiedniej ochronie oczu przed szkodliwym promieniowaniem. Szkła z polaryzacją i filtrami to jeden z najłatwiejszych sposobów na zadbanie o zdrowie naszych oczu.

W salonach KODANO Optyk warto skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić dowolne okulary korekcyjne 50% taniej. Wybór jest ogromny i sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Promocja obejmuje absolutnie wszystkie okulary znanych, światowych marek takich jak Ray-Ban, Versace, Prada, Emporio Armani oraz wiele innych.

Jedynym warunkiem skorzystania z promocji jest zakup kompletnych okularów korekcyjnych

(oprawa + soczewki okularowe). Tak świetna promocja to idealny czas, żeby zadbać o swoje oczy. Badanie wzroku jest wliczone w cenę, więc to kolejny argument, aby zadbać o swój wzrok.

Salon KODANO Optyk w Elblągu znajdziesz w poniższej lokalizacji:

KODANO Optyk, CH Ogrody Elbląg, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, tel. 511 123 985

W salonach KODANO Optyk można znaleźć okulary znanych, światowych marek takich jak: Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce&Gabbana, Moretti, Loretto i wiele innych. Doradcy klienta pomogą dobrać okulary do każdego kształtu twarzy, każdego typu urody oraz każdego gustu.

Salony KODANO Optyk

Salony KODANO Optyk należą do grupy KODANO – największego w Polsce sklepu internetowego z soczewkami kontaktowymi, której częścią jest także sklep internetowy z okularami Kodano.pl. Warto dodać, że grupa KODANO w całości powstała przy wykorzystaniu polskiego kapitału.

W salonach KODANO Optyk można zarówno dobrać okulary, jak i zbadać wzrok. Profesjonalne badanie wzroku wykonują wykwalifikowani optometryści oraz refrakcjoniści. Ponadto w każdym salonie pracują doświadczeni doradcy, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiednich okularów, spełniających wszystkie oczekiwania.



Promocja w salonach KODANO Optyk w Elblągu to szansa na zakup swoich wymarzonych okularów aż 50% taniej!

